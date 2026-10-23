Se aplaza la campaña del Bono Comercio de Alicante por la alerta internacional de ciberseguridad

El Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio informan de que la campaña del Bono Comercio 2026 se aplaza de manera temporal ante la alerta internacional de ciberseguridad por dos vulnerabilidades críticas detectadas en PHP, una tecnología utilizada en millones de páginas web de todo el mundo que ha llevado a adoptar medidas preventivas en numerosos portales, entre ellos la web www.bonocomercioalicante.es.

Por precaución y siguiendo criterios de seguridad, causa de fuerza mayor, se ha desactivado temporalmente la web y la plataforma de la campaña www.bonocomercioalicante.es. Se trata de una medida preventiva ante una incidencia de alcance mundial, en ningún caso, de un problema originado en la mencionada web de la campaña.

Está previsto restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. En estos momentos se está trabajando para restablecer el servicio con todas las garantías de seguridad lo antes posible.

Bono sénior

De esta forma, se aplaza hasta nueva fecha la puesta en marcha del Bono Sénior para mayores de 65 años, cuya venta presencial estaba prevista del 26 al 30 de octubre, en horario de mañanas de 8,30 a 14,30 horas, en el Centro Municipal de Consumo (Cerca) todos los días y en los centros Sociales Felicidad Sánchez el lunes 26 de octubre, en Isla de Cuba el 27 y en Playas el 28.

Para cualquier duda o información se puede contactar en la dirección de correo electrónico info@bonocomercioalicante.es. Tanto la Cámara como el Ayuntamiento de Alicante lamentan las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecen la comprensión de los beneficiarios y de los establecimientos adheridos a la campaña.