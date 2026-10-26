La Policía Local de Alicante paraliza la instalación ilegal de una vivienda prefabricada en La Cañada

La Unidad de Proximidad Rural (UPR) de la Policía Local de Alicante ha evitado este lunes la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio al paralizar in extremis la instalación no autorizada de una edificación prefabricada de grandes dimensiones en la partida rural de la Cañada del Fenollar.

La intervención se activó cuando una patrulla de la UPR localizó una grúa de gran tonelaje en pleno proceso de descarga de un módulo prefabricado. El terreno en cuestión está clasificado como suelo no urbanizable especialmente protegido por afección de rambla, un entorno donde la legislación urbanística y ambiental prohíbe de forma tajante este tipo de implantaciones.

En ese momento, los agentes apercibieron a los responsables del operativo mientras el módulo permanecía aún suspendido y anclado a la pluma de la grúa. Y les informaron de que, en el instante en que la estructura quedase desacoplada y asentada sobre el terreno, se aplicaría el tipo penal de la infracción urbanística, contemplado en el artículo 319 del Código Penal, lo que conllevaría la inmediata detención de todos los intervinientes en el proceso de instalación.

Ante la advertencia policial, los promotores desistieron de la maniobra y gestionaron el retorno urgente de un camión de transporte para cargar de nuevo el módulo. La dotación de la UPR mantiene una vigilancia permanente en el lugar durante toda la tarde hasta verificar el total repliegue de la maquinaria y la retirada definitiva de la edificación del espacio protegido.

El Concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero, ha destacado “la excelencia y el alto grado de especialización” de la Unidad de Proximidad Rural de la Policía Local de Alicante. "La agilidad, el conocimiento exhaustivo de la normativa y la determinación operativa de nuestros agentes han sido determinantes para neutralizar un atentado contra el suelo protegido antes de que se consumara la alteración del territorio", ha subrayado Calero.

Esta intervención se enmarca en el plan integral de vigilancia y protección del entorno rural que mantiene la Policía Local de Alicante para prevenir la parcelación ilegal y preservar la disciplina urbanística y el patrimonio natural de los distintos núcleos rurales del municipio, han señalado fuentes consistoriales.