Alicante desarrolla una de las seis investigaciones contra el cáncer de mama de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha marcado el reto de que la supervivencia de las enfermedades oncológicas llegue al 70% de los pacientes en el horizonte de 2030. En el caso del cáncer de mama, gracias a la prevención y a la investigación ese porcentaje está hoy en el 88’5% pero, la previsión para este año todavía habla de hasta 38.000 nuevos diagnósticos en España.

Por eso es muy importante la investigación y a los cinco proyectos contra el cáncer de mama que tiene en marcha la citada asociación, hemos de sumar una sexta investigación que se desarrolla desde Alicante. Está liderada por la doctora Ángela Nieto quien ha expuesto el objetivo de esa investigación: "llegar a determinar por qué las células cancerígenas se hacen resistentes a los tratamientos y vuelven a reproducirse provocando recaídas".

“Estudiamos la plasticidad celular para entender cómo atajar la resistencia de las células oncológicas a los medicamentos y las metástasis".

Ángela Nieto.- Instituto de Neurociencias de Alicante

La importancia de la financiación

Con el apoyo de El Corte Inglés, la Asociación Española en la Lucha Contra el Cáncer ha financiado este interesante proyecto de investigación que desarrolla en Alicante la doctora Ángela Nieto del Instituto de Neurociencias.

En los próximos cuatro años, el equipo de la doctora Nieto intentará averiguar el comportamiento de las células que se hacen resistentes a los tratamientos contra el cáncer de mama y de ovario provocando recaídas de los pacientes. En la presentación del proyecto, Nieto ha explicado que el laboratorio del Instituto de Neurociencias trabaja en “la plasticidad tumoral para entender cómo atajar esa resistencia y las metástasis".

En este punto Ángela Nieto ha puesto de manifiesto la importancia de la financiación que les permitirá hacer esta investigación desde el Instituto de Neurociencias, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández.

El equipo de Ángela Nieto en el Instituto de Neurociencias | ondacero.es

Los avances permiten que la supervivencia de personas con cáncer de mama alcance el 88’5%, superando el objetivo de la Asociación Española Contra el Cáncer que pretende llegar al 70% de supervivencia en todas las enfermedades oncológicas en el horizonte de 2030.