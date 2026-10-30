El aumento del coste de la vivienda y la inflación dificultan que la fortaleza del empleo se traduzca en mayor bienestar

La economía de la provincia de Alicante mantiene su dinamismo durante el segundo trimestre de 2026, impulsada especialmente por el buen comportamiento del mercado laboral y del turismo internacional. Sin embargo, esta evolución positiva convive con desequilibrios que ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la competitividad del tejido productivo y avanzar hacia un modelo económico capaz de generar mayor riqueza por habitante.

Esta es una de las principales conclusiones del Informe de Coyuntura Socioeconómica de la provincia de Alicante, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), con el apoyo de Caja Rural Central, cuyos resultados se han hecho públicos hoy.

El estudio refleja una economía provincial que continúa creciendo por encima del conjunto nacional en indicadores relevantes, aunque con diferencias significativas entre sectores. De hecho, el Indicador INECA registra un avance de apenas 0,3, una evolución moderada que invita a interpretar los resultados con cautela. Este comportamiento es, en buena medida, el efecto contrario al registrado hace un año. En aquel momento, la recaudación de este ingreso aumentó de forma notable, lo que contribuyó a elevar el Indicador INECA.

Sin embargo, tal como se explicó entonces, ese crecimiento no reflejaba una expansión equivalente del empleo ni de los salarios. El origen de aquel incremento se encontraba en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que no vino acompañada de un ajuste inmediato de las retenciones practicadas en el IRPF. Por ello, en la actualidad se produce un descenso relevante de la recaudación, asociado a la regularización de aquel efecto. Este factor está penalizando el valor del Indicador INECA, de modo que, descontado dicho componente, el indicador presentaría una evolución más favorable.

Afiliación a la Seguridad Social

En junio, el régimen general alcanzó los 623.447 afiliados, después de encadenar 64 meses consecutivos de crecimiento interanual. Paralelamente, el paro registrado descendió hasta las 112.991 personas, su nivel más bajo desde enero de 2010. La tasa de desempleo de la Encuesta de Población Activa (EPA) se situó en el 11,38 %, reduciendo la diferencia respecto a la media nacional hasta 1,51 puntos porcentuales, cuando hace poco más de un año superaba los cuatro puntos.

El autor del estudio, Francisco Llopis, ha apuntado al respecto que el dinamismo laboral se extiende también al territorio. Prácticamente todas las comarcas alicantinas han alcanzado máximos históricos de afiliación, con especial intensidad en la Marina Alta y la Marina Baixa. No obstante, el informe señala que el 71,9 % del incremento de afiliados corresponde a trabajadores extranjeros.

Para Millá, “la creación de empleo es, sin duda, una buena noticia. Ahora debemos dar un paso más y conseguir que ese empleo sea cada vez más productivo, esté mejor remunerado y contribuya a elevar nuestra renta por habitante”.

El informe de coyuntura de INECA también destaca la fortaleza del turismo internacional, el descenso de la capacidad exportadora, y el gran desafío económico y social que supone la vivienda: el importe medio de compraventa alcanzó los 210.691 euros, un 13,6% más que un año antes, con un incremento de 25.171 euros por vivienda. El presidente de INECA considera que las dificultades de acceso a un techo son un problema social de primera magnitud que impacta en la convivencia y la estabilidad política y colectiva, y además es un factor que va a condicionar la competitividad provincial.

Prioridades

Desde INECA se considera prioritario reforzar la estructura productiva, mejorar la competitividad de las empresas, impulsar la internacionalización y avanzar en la resolución de problemas que limitan el potencial de crecimiento, especialmente en materia de vivienda e infraestructuras.

El presidente de INECA insiste en que el diagnóstico no debe interpretarse en términos negativos, sino como una oportunidad para orientar las decisiones económicas hacia un modelo más competitivo y sostenible. “La provincia de Alicante tiene capacidad, talento empresarial y oportunidades para seguir creciendo. Lo que necesitamos es convertir ese potencial en una economía más sólida, diversificada y productiva. Para ello son necesarias inversiones, infraestructuras adecuadas y una apuesta decidida por la competitividad”, ha apostillado Millá.