Detenido el atracador de una entidad bancaria de Cocentaina donde se apoderó de 1.500 euros a punta de pistola

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una entidad bancaria de Cocentaina. El sospechoso habría amenazado a los empleados con un arma de fuego para conseguir que le entregaran 1.500 euros.

Una denuncia de la sucursal

Los hechos tuvieron lugar cuando el sospechoso accedió a la entidad bancaria y, empuñando un arma de fuego, amenazó a los empleados para hacerse con el dinero. La gravedad de lo ocurrido motivó el inicio de una investigación, dentro del marco de la “operación COLATRO”, para esclarecer el atraco e identificar a la persona responsable. El análisis de las grabaciones de seguridad y las gestiones posteriores permitieron identificar al presunto autor

Los investigadores analizaron las imágenes disponibles y realizaron diversas comprobaciones para avanzar en la identificación del autor. Una vez identificado, centraron sus esfuerzos en averiguar su paradero y organizar las actuaciones necesarias para localizarlo.

Para ello, los agentes llevaron a cabo diferentes dispositivos de búsqueda y vigilancia en distintas zonas, que permitieron avanzar en la investigación hasta dar con el sospechoso.

Localizado y detenido en Alcoy

Los agentes localizaron al sospechoso en un parque de la localidad de Alcoy, donde procedieron a su detención como presunto autor del atraco. Posteriormente, se realizó un registro en el lugar donde permanecía oculto.

Durante la actuación, los agentes localizaron una mochila con varios efectos personales, entre los que se encontraba un arma de fuego aparentemente simulada.

Objetos incautados al atracador | Guardia Civil de Alicante

La operación “COLATRO” ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, junto con el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villena y el Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy, decretando su ingreso en prisión provisional.