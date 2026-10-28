Los agricultores y ganaderos cancelan la tractorada en Madrid por el accidente ferroviario de Toledo

El accidente de trenes en Toledo ha provocado que los agricultores y ganaderos que se habían desplazado hasta Madrid para protestar por su situación económica hayan decidido cancelar la manifestación con tractorada en la que pedían medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo.

La expedición alicantina

Cientos de agricultores y ganaderos alicantinos se habían desplazado en autobuses fletados desde todas las comarcas de la provincia de Alicante, convocados por Asaja, cuyo secretario técnico, Ramón Espinosa ha explicado desde Madrid los motivos de la cancelación de la protesta.

Ramón Espinosa.- Secretario Técnico de ASAJA-Alicante

Silencio en la Plaza de Colón

En la Plaza de Colón los convocados han realizado cinco minutos de silencio en solidaridad con las víctimas de los trenes AVE e Iryo.

La noticia del choque de convoyes ha pillado a los convocantes llegando con una tractorada de 500 vehículos a la madrileña plaza de Colón. Los secretarios generales de Asaja, COAG y Unión de Uniones, han decidido finalizar la protesta y no acudir al Ministerio de Agricultura a entregar sus reivindicaciones tras entrar a la capital en cinco columnas desde distintos puntos.