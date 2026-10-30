El barrio de Santa Cruz de Alicante ilumina sus calles con 6.000 velas

Seis mil velas distribuidas por las calles y plazas del barrio de Santa Cruz darán forma el sábado 7 de noviembre (19.30 horas) a la segunda edición de la Noche de las Velas, que organiza la Comisión de Fiestas Tradicionales de las Cruces de Mayo. Éste es el primero de los actos conmemorativos del 190 aniversario de estas celebraciones.

Una experiencia piloto se ha convertido en una cita obligada en Santa Cruz

Andrés Mas Campillo, presidente de la comisión, afirma que “lo que comenzó siendo el pasado año una experiencia piloto para calibrar qué acogida podía tener, se ha convertido en una cita casi obligada para conocer cómo es Santa Cruz en otoño y, además, con la iluminación natural de millares de velas. Esa noche volverá a ofrecer, sin duda alguna, una imagen distinta y peculiar de un barrio que es esencia de lo alicantino”.

El acceso a Santa Cruz, para facilitar el acceso a los visitantes, será desde tres puntos: las calles Santa Lucía y San Rafael, por la Plaza del Carmen. Las salidas, por la pasarela ‘Andrés Mas Llorca -Tío Farina- y el Portón. Se han organizado, además, visitas guiadas. Quienes opten por esta opción serán asesorados por los integrantes de la comisión para hacer el recorrido completo. La noche estará amenizada con la música de una colla de dolçainers i tabaleters.

Uno de los varios puntos de interés de la noche estará situado en la Plaza de San Antonio. Allí, desde las 20 a las 22 horas, actuará el grupo Rambla Jazz Band. y a continuación la compositora y cantante alicantina, Belén Devesa. La ermita de Santa Cruz estará abierta y adornada para la ocasión. En el interior del templo se podrán ver tres de los pasos procesionales de la Hermandad de Santa Cruz -Nuestro Padre Jesús Cautivo, Virgen de los Dolores y Descendimiento con Nuestra Señora de la Piedad Coronada- y en la plaza se instalará una Cruz alusiva a las celebraciones de mayo.

La ‘Noche de las Velas’ es el primero de los actos conmemorativos del 190 Aniversario de las Cruces de Mayo. Uno de los ya programados, a expensas de cerrar el calendario definitivo, es una exposición de carteles y trajes de la Fiesta. Se podrá visitar desde el 5 al 15 de abril en el Centro Municipal de las Artes ‘Pedro Romero’, en la Plaza de Quijano. El mismo día de la inauguración será presentado el cartel anunciador de las fiestas en 2027.