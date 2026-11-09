El cortometraje alicantino Pordentro se cuela en la shortlist de los Premios Goya entre los 15 mejores de España

El talento cinematográfico alicantino vuelve a situarse en la primera línea de la industria nacional. El cortometraje Pordentro, producido por Acords Films (productora de Grupoidex), junto a Aliwood Mediterráneo Producciones y Publicis Rebellion, ha logrado entrar oficialmente en la codiciada shortlist de los Premios Goya, situándose entre los 15 únicos títulos preseleccionados en toda España para competir por la nominación definitiva.

Dirigido por Álvaro G. Company y Mario Hernández, y protagonizado por el actor Ramón Barea y la actriz Lorena López, el filme ha superado una de las cribas más exigentes de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España gracias a una fantástica acogida en el circuito de festivales. En apenas seis meses de distribución internacional, la obra ha cosechado más de 100 selecciones y más de 50 premios, recalando en certámenes de prestigio calificadores para los Goya y los Óscar como Huesca, Mecal (Barcelona), St. Louis (EE. UU.), Out on Film (Atlanta) o Bengaluru (India). En el ámbito provincial y autonómico, el corto ha dejado huella en citas como el Festival de Cine de Alicante, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE) o el Festival de L'Alfàs del Pi.

Pordentro pone el foco sobre una realidad apenas transitada por el audiovisual, la identidad de género en la tercera edad. El cortometraje relata la historia íntima de Elías, un hombre que ha pasado ochenta años encorsetado en una vida que nunca sintió suya, repleta de silencios, renuncias y expectativas ajenas. Su decisión de dejar de ocultar quién es realmente se convierte en una conmovedora llamada a la libertad, la aceptación y la dignidad personal.

"Estar entre los 15 preseleccionados a los Goya es un respaldo enorme para todo el equipo y, sobre todo, para el mensaje del cortometraje. Queríamos contar una historia sobre el miedo, el amor y la necesidad universal de ser reconocido por lo que uno es, pero poniendo el foco en una generación de personas LGTBIQ+ que en muchos casos tuvo que vivir su verdadera identidad desde el más absoluto silencio. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad, y ver que la Academia conecta con esa emoción desde Alicante nos llena de orgullo", destaca su codirector Álvaro G. Company.

Con la entrada de Pordentro en la lista corta de los Goya, la productora y el equipo creativo afrontan las próximas semanas con la vista puesta en las votaciones de los académicos, que determinarán las nominaciones finales de la gran fiesta del cine español.