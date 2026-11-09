SUMA ingresa para los municipios de la provincia de Alicante casi 560 millones de euros del IBI y el IAE

Suma Gestión Tributaria, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha cerrado el segundo pago voluntario de impuestos de este 2026 con unos ingresos de 558,45 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia. Este periodo afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), cuya recaudación ha mejorado en un 2,53% con respecto al ejercicio anterior, lo que representa 13,8 millones de euros más.

Las cifras, que han sido presentadas en el Consejo Rector de Suma, destacan también por el alto nivel de éxito en la tasa de recaudación, que alcanza el 92,74% en este segundo periodo de pago voluntario, el más importante del año para los municipios por el volumen de ingresos que representa.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha destacado que el cierre de este periodo ha demostrado “la mejora constante de nuestra organización, gracias al fruto y el trabajo de una plantilla comprometida y convencida de su condición de servidores públicos”.

Por su parte, el director de SUMA, José Antonio Belso, ha resaltado que “avanzamos en nuestro servicio ciudadano, al mismo tiempo que seguimos siendo aliados estratégicos de los municipios de la provincia en materia de gestión tributaria, garantía de liquidez y saneamiento económico de sus arcas para el sostenimiento de los servicios esenciales que prestan nuestros Ayuntamientos”.

Donación y reutilización de material informático

Por otra parte, el Consejo Rector dio luz verde a la donación de 200 equipos informáticos de SUMA para su reutilización en ayuntamientos, centros educativos o entidades locales. Este material, previamente tratado, se pone a disposición de los municipios que podrán solicitarlo ante las oficinas de SUMA. Esta iniciativa tiene que ver con la política de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono, que lleva a SUMA a participar en la economía circular a través de la donación de material en desuso.

“Se trata de posibilitar la reutilización de unos recursos ya amortizados en otras tareas que sí tienen una segunda vida, ajena a SUMA. Por un lado, se fomentan ahorros y mejoras en los ayuntamientos de la provincia o en aquellas organizaciones del municipio que estos consideren de interés. Por otro lado, para el organismo de la Diputación de Alicante se consiguen ahorros vinculados a la destrucción y reciclaje de unos equipos susceptibles de ser empleados para otras funciones”, ha comentado Belso.

Convenio para reforzar la eficiencia

Suma dio por aprobada la adhesión al convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Digital, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Generalitat Valenciana para reforzar las ideas de eficiencia, eliminación de burocracia, agilidad, y mejora de servicio al ciudadano.

El objetivo de este convenio es facilitar el acceso a soluciones tecnológicas comunes de la administración electrónica, como Cl@ve, @firma, Red SARA, Notific@, DEHú, Mi Carpeta Ciudadana y otras plataformas de interoperabilidad y gestión administrativa. A este convenio ya se encuentra adherida la propia Diputación Provincial de Alicante desde junio 2026, por lo que la incorporación de Suma garantiza la coherencia institucional y tecnológica como ente autónomo.

Esta iniciativa permitirá reforzar la digitalización de los procedimientos tributarios, mejorar la interoperabilidad administrativa y avanzar hacia una gestión pública más eficiente, accesible y coordinada, sin que suponga ninguna contraprestación económica para SUMA o la institución provincial.