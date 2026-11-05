Detenidos dos hombres por ocho engaños a personas mayores para robarles el dinero de sus cuentas

La Guardia Civil ha detenido en El Campello a dos hombres de 37 y 31 años, como presuntos autores de ocho hechos delictivos cometidos mediante un procedimiento de engaño dirigido principalmente contra personas mayores. Los investigadores han conseguido relacionarlos con hechos ocurridos en distintas localidades españolas, donde presuntamente aprovechaban las distracciones de sus víctimas para acceder a sus cuentas bancarias y retirar dinero.

Observaban las claves

Los presuntos autores utilizaban el método conocido como “scalping”, que consiste en acercase a personas mayores mientras realizan operaciones en cajeros automáticos para observar el número PIN que introducen. A continuación, entablaban conversación con ellas para distraerlas y sustraerles la tarjeta bancaria o la cartilla, junto con el dinero que acababan de retirar. Una vez que se hacían ellas, las utilizaban para extraer nuevas cantidades de dinero de sus cuentas.

Durante las labores de vigilancia, por parte del área de investigación de la Guardia Civil de El Campello, los investigadores observaron cómo un matrimonio de avanzada edad se encontraba sacando dinero de un cajero automático cuando dos hombres se acercaron y comenzaron a interactuar con ellos. Esta situación levantó las sospechas de los agentes, que solicitaron el apoyo de una patrulla uniformada para intervenir y detener a ambos sospechosos.

En el momento de la actuación, los detenidos llevaban 1.000 euros que, presuntamente, acababan de sustraer al matrimonio, además de otros 3.400 euros en efectivo y una cartilla bancaria perteneciente a otra víctima.

El botín aprehendido | Comandancia Provincial

Ocho hechos investigados

Las pesquisas permitieron relacionar a los dos hombres con ocho delitos similares, registrados entre febrero y octubre de 2026 en distintas localidades, siendo Orihuela, Torrevieja, San Juan y El Campello (Alicante), Benicasim (Castellón), Tavernes de la Valldigna (Valencia) y San Roque (Cádiz).

En conjunto, los presuntos autores consiguieron sustraer más de 19.000 euros a sus víctimas mediante este procedimiento.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, habiendo sido puestos en libertad con medidas cautelares.