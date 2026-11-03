El Pleno de Alicante elige a los presidentes y vocales de las 422 mesas que habrá el 29N

Esta mañana se ha celebrado en Alicante el ya conocido como "Pleno de la Bolita". El sorteo de los presidentes y vocales de las mesas electorales que se desplegarán en la capital con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El sorteo consiste en la extracción de un número comprendido entre el 1 y el 1.000. En este caso es el 886. Con este número se selecciona un elector dentro del censo a partir del que una aplicación informática elegirá a los presidentes y vocales, tanto titulares como suplentes.

Según los plazos que marca la ley, las notificaciones se entregarán a los destinarios hasta el 6 de noviembre. Puede hacerlo un agente de la policía local o llegar por correo certificado. Junto con la notificación llegará un manual de instrucciones y obligaciones de los miembros de la mesa. Por cierto, que recibirán en concepto de dieta 75 euros.

Ese día se madruga

A las 8 de la mañana, titulares y suplentes deben estar en el colegio electoral. Si algún titular (presidente o vocal) no comparece, será un suplente quien ocupe la mesa y será él quien cobre dicha dieta.

Para “librarse” ese día, se puede presentar un recurso o excusa ante la Junta Electoral, aunque la causa de la ausencia deberá estar muy bien justificada para que sea aceptada.

La ciudad de Alicante desplegará 422 meses electorales, por lo que el número de personas movilizadas el 29 de noviembre ascenderá a 1.266 titulares y 2.532 suplentes.

En Alicante tienen derecho a voto en estas elecciones 261.484 personas, de las cuales 244.808 forman parte del censo de residentes en España y 16.676 del censo de residentes en el extranjero, han precisado fuentes municipales.