Detenido en Alicante por un robo con violencia a una persona mayor a la que causó lesiones

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón de 21 años de edad que asaltó violentamente a una persona de edad avanzada a la que robó el bolso y causó lesiones.

La investigación policial tuvo su inicio cuando la víctima, un hombre de 81 años de edad, interpuso una denuncia en la que manifestó a los agentes haber sufrido un robo violento por parte de un varón, quien tras golpearle fuertemente por la espalda en la cabeza le arrebató el bolso al quedar totalmente aturdido.

La víctima tuvo que asistir al Hospital General de Alicante para ser asistido, ya que el asaltante le produjo en la cabeza al golpearle una herida inciso-contusa de cinco centímetros.

Los agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte se hicieron cargo de la investigación, identificando tras diversas gestiones y comprobaciones policiales al presunto autor de los hechos.

Finalmente, los agentes realizaron un operativo de búsqueda del investigado, siendo localizado y detenido por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia y lesiones.

El detenido, un varón de 21 años de edad, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.