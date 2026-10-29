La provincia reduce un 45 por ciento el número de viviendas iniciadas en el tercer trimestre del año con respecto a 2025

La provincia de Alicante ha registrado un descenso del 45 por ciento de las viviendas iniciadas en el tercer trimestre de este año con respecto a 2025, en un inicio hacia una fase de estabilización en el ritmo de la construcción, tras tres años de niveles especialmente elevados de actividad, según los datos oficiales del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. A pesar de las cifras de este periodo entre julio y septiembre, la actividad se mantiene por encima de la media de los últimos 15 años. No obstante, el balance del año, entre enero y septiembre, es de un descenso del 9 por ciento.

El tercer trimestre de 2026 ha registrado el inicio de 1.589 viviendas, frente a las 2.912 viviendas del mismo periodo del pasado año, el ejercicio con mayor actividad desde hace 10 años. A lo largo de este 2026, se han iniciado 7.179 viviendas, frente a 7.892 que se iniciaron en 2025 en el mismo periodo de tiempo.

Tasas de construcción muy elevadas

La presidenta del COAT Alicante, Cristina Bordera, ha explicado que “estas cifras responden al aterrizaje hacia la estabilización de la actividad promotora y constructora en la provincia, después de tres años de hiperactividad en la provincia de Alicante con tasas de construcción muy elevadas que no se veían desde hacía décadas. De hecho, a pesar de este descenso, seguimos construyendo por encima de la media de un ciclo de normalidad”. No obstante, Bordera señaló que aún queda el último trimestre de año para hacer balance del año completo del sector en la provincia de Alicante.

La dirigente del COAT Alicante también indicó que otro de los elementos que permiten diagnosticar sobre la salud del sector de la construcción es el coste de ejecución por metro cuadrado, que se incrementó en un 4,5 por ciento en el interanual de septiembre de 2025 a septiembre de 2026.

Sólo crece la Vega Baja

Las comarcas han mantenido la misma tendencia que el conjunto de la provincia, con descensos en el número de viviendas iniciadas en todos los territorios comarcales, aunque cada una con sus peculiaridades.

El caso más significativo es la comarca de la Vega Baja, cuyo registro entre este tercer trimestre representa un descenso del 61 por ciento en comparación con el mismo trimestre de 2025. Este año, entre julio y septiembre, se iniciaron 434 viviendas, mientras que el año pasado fueron 1.116. No obstante, la Vega Baja es la única comarca que, en el cómputo del conjunto del año, en estos primeros meses analizados, la construcción sigue creciendo con respecto a 2025 en un 5 por ciento.

Pero es la única. La comarca L’Alacantí cae como las comarcas de Las Marinas (Alta y Baixa), un 39 y un 31 por ciento, respectivamente. En ambos territorios, el descenso del año se sitúa en una desaceleración del 18 por ciento.

En las comarcas del Interior de la provincia, el descenso en este trimestre ha sido del 38%, y en lo que llevamos de año la actividad de la construcción de viviendas cayó un 11%.

Datos por municipios

Con estos resultados del tercer trimestre, son cuatro los municipios que superan las 100 viviendas. Alicante comenzó la construcción de 246 viviendas; El Verger (Marina Alta), 166; San Vicente del Raspeig (L’Alacantí), 183; y La Vila Joiosa (Marina Baixa), 136 nuevas viviendas.