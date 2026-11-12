La jornada de huelga general acaba en Alicante con 20.000 personas reclamando 'casas para vivir'

A pesar de la lluvia unas 40.000 personas según los convocantes y 20.000, según los datos de la Subdelegación del Gobierno, recorrieron las calles de Alicante en la manifestación que cerraba la intensa jornada de huelga general bajo el lema “Casas para vivir, no para especular”.

Los sindicatos de vivienda y los sindicatos de clase están satisfechos con la incidencia del paro general que ha sido secundado por un 60% de los trabajadores alicantinos, con picos de hasta el 75% en la universidad o en la industria y casi del cien por cien en la actividad portuaria. La secretaria general de CCOO en L’Alancantí y Les Marines es Eva Calleja.

Eva Calleja.- Secretaria general de CCOO en L'Alacantí i Les Marines

Dos detenidos

La jornada transcurrió sin incidentes destacables, salvo algunos cortes puntuales del tráfico a primera hora que, en la avenida de la Universidad motivaron la detención de dos activistas que horas después quedaron en libertad.

Carga policial contra los manifestantes que cortaron el tráfico en la Avenida de la Universidad de Alicante | Sindicat de Vivenda Carolines

Es una huelga totalmente fallida, absolutamente extemporánea y política

En el otro lado tenemos las cifras de la patronal que destaca que el paro apenas ha sido secundado por un 2,5% de los trabajadores: La Hosbec sitúa en "el 0,46%" el respaldo a la huelga en el sector hotelero de la Comunitat.

Desde la CEV han considerado que “es una huelga totalmente fallida, absolutamente extemporánea y política”. El presidente de la CEV es Vicente Lafuente.

Vicente Lafuente.- Presidente de la CEV

Testimonios

El caso es que los testimonios que recababa ayer Onda Cero Alicante entre las personas que secundaron el paro, gente además muy joven, pasan por reivindicar una bajada de los precios de la vivienda y salarios dignos, porque teniendo trabajo, no pueden asumir el alto coste de la vida.

Tengo trabajo y vivo en mi coche porque no puedo pagar un alquiler

Testimonios de los manifestantes

En la tabla de reivindicaciones está la exigencia de casas para vivir y no para especular. Piden recuperar las viviendas vacías, regular los pisos turísticos y prohibir la compra con fines de especulación.

A ello suman la exigencia de salarios, pensiones y servicios públicos dignos porque, a los sindicatos convocantes se unían ayer otros colectivos como la comunidad educativa que; con una concentración a las puertas de la delegación Territorial de Educación siguieron abogando por "una escuela pública de calidad".