El vicealcalde Manuel Villar considera que el 11N "es una huelga política" que "hace rehenes a los alicantinos"

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), cree que la huelga general prevista para este miércoles 11 de noviembre es "política" y que se hace "contra la oposición", y ha asegurado que "posiblemente" esa jornada se vuelva "en contra" de los sindicatos: "No creo que los trabajadores ahora mismo se sientan reflejados en esas reclamaciones".

"Yo creo que con los alicantinos no hay que jugar y no hacerlos rehenes con multitud de manifestaciones", ha apostillado, al tiempo que ha señalado que, no obstante, tienen "todo el derecho del mundo" y que eso "nadie" lo "discute".

Así se ha expresado este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, donde ha explicado que se han establecido servicios mínimos para la jornada de huelga, en la que, según ha sostenido, el Ayuntamiento seguirá "funcionando".

Manuel Villar.- Vicealcalde Alicante

"Hay incluso sindicatos municipales que no la secundan", ha manifestado Villar, quien ha desglosado los servicios que se prestarán en materia de infraestructuras, atención ciudadana, limpieza y transportes.

Concretamente, en cuanto al Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), el vicealcalde ha dicho que "va a estar en funcionamiento" y que tendrá nueve empleados en la sede de la calle Labradores, cinco en la de la calle Portugal y dos en la de la calle Pino Santo.

Sobre limpieza, también se ha establecido algún servicio mínimo del 50 por ciento en la recogida de contenedores y del 100% para los casos de hospitales, residencias de ancianos y colegios. "Entendemos que ahí no tiene que haber ningún tipo de restricción", cree.

En transporte urbano serán del 75% y, en concreto, habrá un servicio mínimo del 80% en hora punta y del 75% en lo que se conoce como hora valle, según ha explicado Villar, quien ha reiterado que los alicantinos pueden confiar en que el Ayuntamiento "va a estar disponible para cualquier cosa que necesiten".

Dispositivo Subdelegación del Gobiern

Por su parte la Subdelegación del Gobierno en Alicante ha diseñado un dispositivo de seguridad compuesto por los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para garantizar la normalidad en la jornada de huelga. El subdelegado en Alicante, Manuel Pineda parte del respeto al "derecho fundamental a la protesta y también al trabajo".

Manuel Pineda.- Subdelegado del Gobierno en Alicante