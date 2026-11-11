La huelga general en Alicante se inicia con algunas cargas policiales

El Sindicato de Inquilinas en Alicante ha informado que a primera hora de este miércoles ha cortado la avenida de la Universidad, uno de los principales accesos a la ciudad desde la autovía A-70, con un piquete informativo que la Policía Nacional ha disuelto tras una carga.

Según las imágenes distribuidas, el piquete ha cortado todos los carriles de la avenida en ambas direcciones al grito de "Hacía falta ya una huelga general".

El Sindicato de Inquilinas también ha comunicado que durante la noche ha participado en otros piquetes en los polígonos de Alicante, afectando, por un lado, a la salida de los camiones del servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos del municipio, Netial, en Pla de la Vallonga alrededor de medianoche.

Por otro lado, ya de madrugada, las protestas se han trasladado frente a la nave de Amazon DQV2, en el Llano del Espartal, provocando el bloqueo de algunos camiones hasta la llegada de la Policía.

Por su lado, la patronal CEV cifra la incidencia de la huelga en menos del 3 por ciento. En cuanto a los servicios esenciales, tanto los autobuses como el tranvía tienen un 70 por ciento de servicios mínimos en hora valle y del 80 por ciento en hora punta.

Columnas que confluirán en el Jorge Juan

El Sindicat d'Inquilines ha convocado un total de cinco marchas esta tarde que confluirán en las escaleras del Instituto Jorge Juan. La primera a las 16:30 horas desde la Plaza de Argel. Ya a las 17:00 horas desde Benalúa, Carolinas y San Blas. También saldrá otra "columna educativa" desde la dirección territorial de Educación. La manifestación partirá a las 18:00 horas para discurrir por la avenida de Alfonso el Sabio y la Rambla.