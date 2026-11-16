Carlos Baño anuncia que no se presentará a la reelección al frente de la Federación Alicantina de Comercio y Pymes

El comercio alicantino ha celebrado este domingo su gran cita anual con la entrega de los VI Premios ‘Comercio en Movimiento' FACPYME 2026, que han reunido en Calpe a representantes del sector, asociaciones e instituciones.

La gala ha reconocido a diez establecimientos de la provincia por su esfuerzo e innovación, en un acto que también ha servido para reivindicar la importancia económica del comercio que, según los datos aportados por el presidente de FACPYME, Carlos Baño, reúne 22.700 establecimientos y genera 86.000 puestos de trabajo.

Cierro una etapa y me llevo la tranquilidad del deber cumplido, con la cabeza alta y la conciencia tranquila

Durante su intervención Carlos Baño, ha anunciado que no optará a la reelección al frente de la Federación Alicantina de Comercio y Pymes.

Carlos Baño.- Presidente de la FACPYME

El anuncio ha sorprendido a una parte de los asistentes a la gala donde Baño ha reconocido que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, en referencia a la gestión de los bonos comercio y a la investigación judicial abierta por posibles irregularidades.

La verdad solo tiene un camino y confío plenamente en que la Justicia esclarecerá los hechos y cada cual quedará en el lugar que le corresponde

Algo que Baño considera una persecución, pero según ha afirmado, se marcha con la sensación del "deber cumplido" porque deja una "federación más grande y con mayor capacidad para defender los intereses de los comerciantes alicantinos". También ha expresado su confianza en que la Justicia aclare los hechos y permita "restablecer el honor" de FACPYME y el suyo propio.

Carlos Baño.- Presidente Facpyme

Carlos Baño es también el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante que ha convocado para este lunes en Torrevieja la Noche de la Economía Alicantina cuya celebración se aplazó a finales de octubre por los días de luto oficial tras el accidente ferroviario de Urda.