Los mercados municipales de Alicante avanzan en su digitalización y preparan el lanzamiento de un nuevo servicio de venta on line y entrega a domicilio impulsado por el Ayuntamiento y la asociación de mercados municipales para facilitar las compras de sus productos frescos y de calidad.

El 30 de noviembre está previsto que comience a funcionar la nueva plataforma web a domicilio que facilitará las compras llevando los productos de proximidad del mercado a las casas de forma sencilla y rápida.

Los clientes podrán comprar accediendo a la web www.mercadosalicanteonline.com para consultar la oferta por puesto o por producto, y se podrá solicitar que se la lleven a su domicilio en franja de mañana o de tarde desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Esta es una oportunidad para los comerciantes de los mercados que van a contar con un espacio web renovado y un nuevo escaparate on line realizado dentro del proceso de transformación digital del Ayuntamiento para facilitar las compras por internet a la ciudadanía integrado en un mismo espacio web con los diferentes puestos de los mercados

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El proyecto pretende facilitar a los comerciantes nuevas oportunidades de ventas con una variedad de puestos de pescado, fruta y verdura, carnicería, charcutería, que de forma inicial se venden en el mercado Central, y en las próximas semanas se va a ir ampliando la oferta de puestos de los otros mercados de Babel, Carolinas y Benalúa.

La nueva plataforma nace para ofrecer un servicio a domicilio digital mejorado e innovador que acerca el producto fresco y de kilómetro cero de los mercados a los hogares para que puedan comprar a cualquier hora del día desde sus casas.