La exposición “Venus, una mirada desde el Alicante romano” ha abierto sus puertas al público este miércoles en medio de una gran expectación al tratarse esta cabeza escultórica del mayor hallazgo de escultura romana en la historia de Alicante y de la primera exposición dedicada a una sola pieza que realiza el MARQ.

Los comisarios de la exposición, el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, José Manuel Pérez Burgos, y el director del MARQ, Manuel Olcina, así como su diseñador, el director del Área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez, han realizado la presentación a los medios de comunicación.

Pérez Burgos y Olcina han destacado la importancia de la Venus que, a su vez, eleva la posición de la antigua Lucentum en el arco mediterráneo, al tiempo que han relatado su descubrimiento durante los trabajos durante los trabajos de acondicionamiento y regeneración de la playa de la Almadraba, donde se han musealizado los restos arqueológicos documentados de una gran villa marítima de época romana.

Olcina ha relatado que “la villa romana de la Almadraba tiene una ocupación de época altoimperial romana, siglos I y II d. C, por lo que la Venus está enmarcada en ese periodo y debió ubicarse en una domus noble de esta zona”. “Esta escultura nos ha sorprendido en el contexto arqueológico histórico porque significa una expresión de lujo y riqueza hasta ahora desconocido en la zona”, ha añadido.

Por su parte, Pérez Burgos ha incidido en “su belleza y gran estado de conservación”, así como de la “magnífica calidad del mármol que va a requerir de un poco más de tiempo para que la profesora de petrología de la Universidad de Zaragoza María del Pilar Lapuente pueda descifrar a ciencia cierta si proviene de una cantera de la isla griega de Paros o de una mucho menos conocida hoy en día como es la de Docimium, en el entorno de la actual Afyon (Turquía), que funcionó durante menos periodo de tiempo y de la que salió lógicamente menor producción, lo que haría aún más extraordinaria esta pieza lucentina”.

Zona Noble

Paneles explicativos antes de llegar a la escultura | MARQ-Alicante

El diseñador del espacio, Rafael Pérez, ha explicado que la exposición está concebida “como una mirada desde el Alicante romano al que la Venus perteneció y que nos mira desde el pasado con unos ojos enigmáticos hoy cegados al haber perdido su policromía y que invitan a la reflexión”. Además, ha destacado que se ubica en el centro geométrico del ábside de la antigua capilla del Hospital Provincial, en la actual biblioteca, sala noble del museo.

La puesta en escena está pensada al detalle con referencias a Alicante y a la deidad de la Venus.

Así, Pérez ha explicado que la cabeza descansa sobre un cilindro de mármol rojo Alicante procedente de la cantera de la Romaneta que pesa 220 kilos y una peana que es en realidad una escultura realizada en mármol negro marquina, obra del escultor Miguel Bañuls. Ambas piezas han sido realizadas ex profeso para sostener a la Venus y junto al blanco traslúcido de su mármol el conjunto recrea los colores típicos de los mosaicos romanos y del paseo de la Explanada. También esconde un pequeño homenaje a Eusebio Sempere al recordar el cinetismo de su obra los pequeños resortes de metacrilato que dejan la cabeza de la Venus como si estuviera suspendida en el aire.

Justo enfrente de la cabeza original romana, que se encuentra protegida por una hornacina de cristal, se sitúa una réplica descubierta accesible, que se puede tocar y que cuenta con texto en braille y un código QR mediante el que escuchar un audio explicativo de la pieza. Colocar a ambas piezas mirándose esconde un guiño a la Venus del espejo.

La exposición incluye paneles científicos explicativos sobre la ciudad romana de Lucentum, la villa de la Almadraba y el contexto histórico y artístico de la Venus, también un gran panel artístico con imágenes de detalles de la escultura y un panel convexo dedicado a la labor del escultor sobre el que se proyecta un vídeo de unos dos minutos de duración en castellano, valenciano e inglés.

Reserva previa

Las primeras visitantes | MARQ-Alicante

"Venus, una mirada desde el Alicante romano” se podrá visitar hasta el próximo 10 de enero de manera gratuita y después pasará a exponerse en la sala permanente de arqueología romana del MARQ tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante el pasado mes de septiembre.

El horario para acceder es el habitual del MARQ, de 10 a 19 horas de martes a sábado y de 10 a 14 horas los domingos y festivos. Es necesario realizar una reserva previa en la web www.marqalicante.com porque se realizarán pases cada media hora con un aforo máximo de 40 personas en cada acceso.