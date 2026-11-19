El alumbrado especial anuncia la Navidad este viernes en Alicante con 130 calles y plazas iluminadas. El tradicional encendido se realizará a las 19 horas en la avenida de la Constitución, donde se ubica el gran árbol navideño, y a continuación se iluminará la ciudad.

El árbol de Navidad mide 19 metros de altura y consta de 37.620 leds que se mantendrán iluminadas de manera fija. Junto al árbol también se instalan dos elementos especiales navideños, una gran estrella y un photocall para que vecinos y visitantes puedan inmortalizar su paso por una de las principales arterias navideñas.

Asimismo, la Explanada contará con dos grandes motivos de Navidad, un gran adorno con forma de bola navideña y un paquete de regalo. La plaza de la Montañeta tendrá un paquete de regalo y la avenida Pintor Xavier Soler una gran bola.

Este 2026 mantiene la misma línea del año pasado tras la renovación de las luces y adornos. Así, Alicante encenderá más de 2,5 millones de luces led repartidas en 542 arcos, 421 motivos sobre farolas y 20 letreros en el centro, la playa y los barrios.