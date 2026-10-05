Detenida en Alicante como colaboradora necesaria en una estafa de 15.500 euros mediante el método del 'smishing'

Un vecino de Valladolid ha denunciado ser víctima de una estafa mediante el método de 'smsihing' que ha terminado con la detención de una mujer en Alicante como presunta colaboradora necesaria en los hechos. Tras hacerse con los datos bancarios de la víctima, en la cuenta de la detenida figuran tres transferencias por un importe de 10.000 euros la primera, 4.500 euros la segunda y 999 euros la última, alcanzando los 15.500 euros.

Tras identificar plenamente a la titular de la cuenta, en Alicante los agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de la mujer por cooperadora con los cerebros de la estafa que tienen cuentas bancarias en paraísos fiscales. Allí ha llegado el grueso del dinero, porque la detenida se ha quedado sólo con un pequeño porcentaje.

El 'smsihing'

Todo comenzó en mayo, cuando enviaron un mensaje SMS en el móvil de la víctima. Los delincuentes se hicieron pasara por agentes de su entidad bancaria, haciendo creer al hombre que tenía que realizar unos trámites para que la cuenta de su titularidad no quedara anulada. Éste les facilitó los datos de su identidad e incluso se hizo una foto selfi a petición de los delincuentes.

La detenida ha prestado declaración en sede judicial y ha quedado en libertad con cargos, mientras que la Policía Nacional recuerdan que debemos desconfiar de cualquier mensaje que nos solicite aportar datos personales o pinchar en enlaces anexos al cuerpo del mensaje. De esa manera evitaremos ser víctimas de este tipo de estafas.