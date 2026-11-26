El Ayuntamiento de Alicante ha multado con 476.865,01 euros a la mercantil promotora del nuevo hospital de IMED en la zona de Vistahermosa, e inaugurado recientemente, por incumplir la licencia de obra. Se trata de la sanción "más cuantiosa e importante jamás impuesta" por este motivo.

Así lo ha indicado el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, durante el pleno ordinario de noviembre celebrado este jueves, en respuesta a una pregunta del portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, que había pedido "conocer cuál es el importe de la sanción por la construcción de dos plantas sin licencia en la obra" de este centro.

Según ha concretado Peral, esa cantidad por la que el Ayuntamiento de Alicante multa a la promotora del centro hospitalario se recoge en "la resolución del expediente sancionador" con fecha de "13 de noviembre de 2026".

Por otro lado, durante su intervención, Copé ha ahondado en que en agosto de 2024 el consistorio detectó que se construyeron dos plantas sin licencia y ha añadido que la administración local, en febrero de 2025, anunció una sanción "histórica y sin precedentes".

El portavoz de EU-Podem ha dicho que ve "llamativo" que, "mientras en Panoramis se exige a la Cámara de Comercio demoler una planta por considerarla ilegalizable", en alusión a la sede impulsada por la entidad cameral, "en el caso del IMED se haya abierto la vía de la modificación del planeamiento".