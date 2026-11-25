La agrupación de Mujeres Feministas de Alicante conmemora el día para la erradicación de la violencia contra las mujeres con un acto reivindicativo en la confluencia de la avenida de la Constitución con Alfonso el Sabio. Será a las 19:30 horas con la intervención del coro 'Jengibre y Limón' y el recuerdo hacia todas las mujeres y menores que han sido víctimas de esta lacra social en los últimos 365 días.

Desde Mujeres Feministas recuerdan que ocho de esas mujeres han sido asesinadas en la Comunidad Valenciana y que detrás de la cifras oficiales hay muchos más dramas personales y otras muchas formas de ejercer la violencia hacia las mujeres en el día a día.

La violencia de género es un problema social y universal que hay que lamentar pero también hay que reivindicar su erradicación

Una de las portavoces, Elena Simón ha insistido en que el 25 de noviembre sigue siendo "un día reivindicativo" porque todavía hay quienes niegan que "existe una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujer".

Elena Simón.- Portavoz Mujeres Feministas de Alicante

La coincidencia de este 25N con la campaña para las elecciones Generales ha servido a Elena Simón para recalcar "que han examinado los programas electorales de las distintas formaciones políticas y han comprobado que en su mayoría no incluyen de forma explícita las cuestiones que recoge la Agenda Feminista".

Piden por ejemplo que los políticos se comprometan con la abolición de la prostitución, la despenalización de la maternidad para las mujeres trabajadoras o la puesta en marcha de iniciativas de apoyo a los cuidados porque "todavía recaen por inercia en las mujeres".

Acto institucional con ausencias

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Servicios Sociales, ha programado para este miércoles el acto institucional del 25N en el Salón Azul del Consistorio con la ausencia de los representantes de los partidos de izquierda con representación municipal.

Desde Esquerra Unida-Podem, Compromís y el grupo socialista han aseverado que "hasta que el gobierno de Luis Barcala no restituya la concejalía de Igualdad, no acudirán a este tipo de actividades".

Así lo ha aseverado la portavoz socialista y candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de Alicante, Trini Amorós.

Trini Amorós.- Portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

La izquierda ha preferido participar en una ofrenda de flores en recuerdo a las víctimas que se ha desarrollado en la plaza del Ayuntamiento de Alicante.