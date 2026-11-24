El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) ha mantenido un encuentro de trabajo con el ministro de Hacienda, Arcadi España, y representantes del PSPV-PSOE para analizar la situación socioeconómica de la provincia y trasladar los desequilibrios que viene registrando en materia de inversiones y financiación pública.

En el encuentro han participado, junto a España, Toni Francés, Rubén Alfaro, Pilar Gay, Antonio Rodes y Fulgencio Cerdán. Por parte de INECA han asistido su presidente, Alfredo Millá; la vicepresidenta, María José Rocamora; el coordinador del Comité de Estudios, Juan Lozano; Antonio Fernández y Javier Gisbert, junto al asesor económico y de estudios, Santiago Carbó.

Durante la reunión, INECA ha expuesto los datos recogidos en su resumen ejecutivo sobre la situación de Alicante. Pese a ser la quinta provincia por PIB y la cuarta por población, ocupa el puesto 51 de 52 en inversión estatal por habitante en el periodo 2011-2025. La inversión acumulada en esos años equivale al 46% de la media española por habitante, con un déficit estimado de 1.664 millones de euros respecto a un reparto proporcional a la población.

Alicante no tiene el peso que se merece en inversión por habitante atendiendo a su aportación al PIB y a su población

El presidente de INECA, Alfredo Millá, ha señalado que “los datos nos permiten identificar dónde están los desequilibrios, pero también dónde tenemos que actuar. Alicante necesita que su realidad económica esté presente en las decisiones que se toman en Madrid y que su peso poblacional y productivo tenga un reflejo adecuado en las inversiones públicas”.

Alfredo Millá.- Presidente de INECA

El Instituto ha destacado, no obstante, el enorme potencial de una provincia con una economía diversificada, fortaleza exportadora, una actividad turística consolidada y un tejido empresarial con capacidad para crecer e innovar. Este dinamismo contrasta con la menor renta por habitante y con las carencias de infraestructuras y servicios que lastran su competitividad. A juicio de INECA, la infrafinanciación sostenida y la falta de atención administrativa a necesidades históricas no solo retrasan proyectos: reducen las oportunidades de inversión, dificultan la atracción de talento y limitan la generación de mayor valor añadido.

INECA ha valorado positivamente los pasos dados en proyectos largamente demandados, como los recientes avances administrativos para el Parque Central de Alicante y la integración ferroviaria, fruto de la colaboración entre administraciones. Al mismo tiempo, ha insistido en que esos progresos deben traducirse en calendarios ciertos, financiación garantizada y obras efectivamente ejecutadas. Reconocer los avances, ha señalado el Instituto, es compatible con exigir una respuesta sostenida a los déficits acumulados.

Asimismo, el Instituto ha abordado la infrafinanciación autonómica y la necesidad de disponer de datos territorializados sobre las inversiones presupuestadas y ejecutadas. INECA ha puesto sus estudios a disposición de los representantes del PSPV para que puedan fundamentar su trabajo institucional en Madrid y ha explicado las iniciativas que prepara junto a la Fundación Conexus para reforzar allí la presencia de la provincia.

Con este encuentro, INECA continúa facilitando a las distintas formaciones políticas información independiente sobre la economía provincial, con el objetivo de que las necesidades de Alicante tengan mayor visibilidad en los centros de decisión y puedan abordarse a partir de datos contrastados.