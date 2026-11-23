El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado los trabajos de rehabilitación de 264 viviendas en el barrio Virgen del Remedio, valoradas en 6.860.480 euros y divididas en cuatro lotes. La empresa Gestaser Obras y Servicios S. L. ejecutará las obras de los lotes 1, 3 y 4, con un total de 192 viviendas y por 4.961.224 euros, y Abala Infraestructuras S. L. el lote 1, con 72 viviendas, valorado en 1.899.255,97 euros. Estas obras se enmarcan en el Entorno residencial de rehabilitación programada (ERRP) y están cofinanciadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, a través de los fondos Next GenerationEU.

Las actuaciones de rehabilitación se ejecutarán en 22 bloques e incluyen medidas de mejora de la eficiencia energética, exigidas por el programa de ayudas, así como intervenciones de conservación y mantenimiento de las edificaciones, mejora de la salubridad y seguridad y salud de los habitantes, actualización de instalaciones deficientes que aseguren su correcto funcionamiento, mejora de la accesibilidad, especialmente en los edificios situados en Ávila 3 y Presbítero Gisbert 2 dado que han optado por instalar ascensor, y la renovación y mejora de la imagen urbana.

En concreto, el lote 1 incluye los edificios situados en las calles Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castelló 27 y Sierra de Bernia 2 y 4. El lote 2 comprende los edificios de las calles Castilla 2 y 4, Sierra de Bernia 1 y 3, Villa de Chiva 16 y Gastón Castelló, 25. El lote 3 incluye los inmuebles de las calles Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló, 21, Presbítero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra Aitana 2 y Villa de Chiva 6. El lote 4 comprende los edificios de Pino Santo 2 y 4, Villa de Chiva 2, Gastón Castelló, 15 y S. Cabeço d’Or, 4.

El lote 2 ya se había preadjudicado a Abala Infraestructuras S. L., pero estaba pendiente de formalización a la espera de que se concediese permiso para ampliar el plazo de ejecución y se adjudicasen el resto de lotes.

Reurbanización del entorno

Esta actuación se suma a las obras de reurbanización del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila, en Virgen del Remedio, cuyas obras están en marcha y se adjudicaron a Pavasal por 3.623.950 euros, también cofinanciados por los mismos fondos europeos.

Incluyen la reurbanización del área y la reforma y acondicionamiento de la nueva plaza situada entre las calles Villa de Chiva y calle Granada. Entre las actuaciones se encuentra la creación de dos supermanzanas de prioridad peatonal, la reconfiguración de las calles de acceso a las viviendas que se van a rehabilitar como espacios multiusos, la reorganización del aparcamiento, ampliación de aceras y colocación mobiliario urbano, así como la instalación de nuevas farolas led.