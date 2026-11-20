El Ayuntamiento de Alicante ha autorizado el pago de 1.387.203,110 euros por el justiprecio de expropiación de la finca de 3.088,81 metros situada a espaldas del Monasterio de la Santa Faz, propiedad de la Fundación Rafaela Liuise Llaudes, entre la calle Alcalde José Abad -que actualmente se encuentra cortada y sin salida- y hasta la carretera de Valencia, al objeto de poder desarrollar nuevas dotaciones urbanas y peatonales en el entorno del templo que alberga la sagrada reliquia. En concreto, esta parcela se destinará a zona verde.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha explicado que “avanzamos en el proceso de expropiación de esta parcela con la que el Ayuntamiento pretende completar la propiedad del suelo del entorno del Monasterio de la Santa Faz, al objeto poder desarrollar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), aprobado en 1992 para poder urbanizar y peatonalizar este espacio tan frecuentado por los alicantinos durante la Peregrina.”

La parcela en cuestión está situada en el núcleo histórico de Santa Faz, a espaldas del monasterio, integrado en la malla urbana de la red de viales conformado por la calle Alcalde José Abad que actualmente no tiene salida hacia la carretera de Valencia N332, quedando cortada al alcanzar esta propiedad, justo en el límite con el muro del templo. Este suelo está destinado a la ampliación de la zona dotacional pública y peatonal prevista en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 1992.

El Ayuntamiento avanza de esta forma en el proceso expropiatorio iniciado en junio de 2023, pendiente del contencioso administrativo interpuesto por los actuales propietarios. Este procedimiento permitirá completar el ámbito de actuación del PERI afectado por la finca El Barranquet, que comprende la configuración de un espacio cercano a los 11.000 metros cuadrados de uso peatonal entre el Monasterio de la carretera de Valencia, del que se segregaron 5.000 metros cuadrados en el año 1984, quedando pendiente de obtener la propiedad de esta parcela de algo más de 3.088 metros cuadrados.

El Monasterio de la Santa Faz está declarado como Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de protección integral en el Catálogo de Protecciones del Ayuntamiento de Alicante, formando parte también de planes especiales de protección de su entorno tradicional y paisaje histórico. Además, la Romería de la Santa Faz de Alicante fue declarada oficialmente Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial por el Consell de la Generalitat Valenciana el 17 de abril de 2006. Este reconocimiento otorga la máxima protección institucional a una de las tradiciones más masivas y antiguas de la Comunidad Valenciana.