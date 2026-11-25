El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido este miércoles el acto institucional de conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al que han asistido autoridades, representantes de la sociedad civil, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y del equipo de Gobierno de la Corporación municipal.

El alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Bienestar Social, Begoña León, han entregado dos reconocimientos a las Comisiones de Igualdad y Violencia de Género del Hospital General de Alicante Doctor Balmis y del Hospital Universitario de Sant Joan, que han recogido la presidenta de la comisión del Doctor Balmis, Patricia Lesende; y Encarni Mas, trabajadora social sanitaria y miembro de la comisión del Hospital de Sant Joan. Al finalizar el acto se ha desplegado la pancarta conmemorativa en la Plaza del Ayuntamiento.

"Los hospitales y el personal sanitario son los primeros, en muchas ocasiones, en detectar y dar la voz de alarma ante los casos de violencia de género”, ha destacado el alcalde, Luis Barcala. “Podemos estar muy orgullosos de contar en los dos hospitales de Alicante con personal formado y, sobre todo, sensible ante esta lacra, que sabe cómo actuar y cómo proteger y arropar a las víctimas y que además promueve la igualdad como principal forma de prevención”, ha añadido.

El primer edil ha enfatizado que "todos los días del año deben ser 25-N para luchar contra la violencia de género y trabajar por la eliminación de esta lacra del asesinato de miles de mujeres". Y ha subrayado que "es necesario visibilizar el trabajo diario de los profesionales que actúan a diario contra esta violencia intolerable, como es el caso de los profesionales de las dos unidades hospitalarias de los hospitales Doctor Balmis de Alicante y Universitario de San Juan". "Debemos estar unidos en esta lucha y expresar nuestra tolerancia cero y máxima repulsa contra esta lacra, como volveremos a hacer en el Pleno municipal de este jueves", ha recalcado Barcala.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha incidido en “la extraordinaria responsabilidad humana y profesional de quienes estáis en primera línea frente a la violencia contra las mujeres” y, en concreto, a las comisiones hospitalarias, a quienes ha dado las gracias “por vuestro conocimiento, vuestra sensibilidad y vuestro compromiso” y a quienes ha transmitido “mi admiración por ese trabajo silencioso que realizáis formando profesionales, mejorando procedimientos y coordinando respuestas”.

Programación por el 25N

Además del acto institucional en el Salón Azul, la concejalía de Bienestar Social ha organizado durante el mes de noviembre varias actividades para la concienciación y prevención de la violencia de género, entre las que se encuentran la jornada ‘Jóvenes, igualdad y prevención de la violencia de género en la era digital’, para profesionales que trabajan con adolescentes; el teatro-foro ‘Pero vamos a sentarnos’, para alumnos de IES; el coloquio ‘Ojos que no ven, corazón que no siente’, dirigido a personas mayores; el ciclo de conferencias ‘Violencia de género en la era digital: nuevas formas, nuevos riesgos’, en centros de formación de personas adultas; la dinámica ‘El juego de los buenos tratos’, en la que participarán varios colectivos; y la exposición y coloquio ‘Del morado al negro’, sobre la violencia de género en la prensa gráfica alicantina.

Balance de Atenciones

La Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Alicante ha desarrollado entre enero y octubre de 2026 un total de 358 acciones de seguimiento y acompañamiento a mujeres, con 72 casos nuevos y 83 activos, en el marco del Servicio de Intervención Social. Este servicio realiza las funciones de acogida y valoración de la solicitud, establecimiento de un plan de acompañamiento, acompañamiento integral y gestión de recursos sociales y comunitarios, movilización de capacidades personales.

El recurso de gestión Atenpro de teleasistencia para mujeres víctimas de violencia de género ha registrado 275 mujeres beneficiarias y 238 expedientes activos. Este servicio atiende a mujeres que son derivadas a la unidad para el trámite del recurso, seguimiento de eventuales incidencias, gestión de permanencia y gestión de bajas cuando procede.

El Servicio de Asesoramiento Jurídico ha atendido a 154 mujeres, de las cuales 90 son nuevos expedientes. Por último, el servicio de Orientación, acompañamiento y atención psicológica cuenta con 58 expedientes activos y ha atendido a 147 mujeres. Este servicio realiza las funciones de atención y acompañamiento personalizado para el establecimiento de un diagnóstico y un plan de trabajo individual y en coordinación con otros recursos de atención, si es necesario.