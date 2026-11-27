La concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Alicante junto con la asociación de vendedores de mercadillos municipales - Venmercal - inician la campaña sostenible de Navidad ‘Aquí no se tira nada’ para promover un consumo sostenible entre los clientes de los mercadillos, sensibilizar y concienciar a los ciudadanos con buenos hábitos y fomentar compras de productos de proximidad y kilómetro cero en sus puestos.

Esta iniciativa ya se ha puesto en marcha en los más de 600 puestos de los mercadillos de José Manuel Gosálbez, Carolinas, Benalúa y Babel, repartiendo cientos de folletos con consejos para aprovechar al máximo los alimentos con recetas para el día a día y algunas ideas, que ayudan a reducir el desperdicio alimentario en casa como compotas, salsas, conservas, helados o batidos, realizados con productos que siguen siendo perfectos para el consumo.

La campaña está subvencionado por el Ayuntamiento a través de la concejalía de Comercio, y en los carteles, folletos y bolsas que se reparten a los clientes se han habilitado unos QR con la información que se puede descargar a través de la web mercadillosalicante.com, se han instalado mupis en la ciudad y comenzado a repartir 1.800 bolsas reciclables entre los clientes desde los puestos.

Asimismo, en los folletos también se han incluido consejos para que nuestros alimentos se conserven mejor. La presidenta de Venmercal, Matilde Hernández, explicó que “desde los mercadillos queremos con esta campaña facilitar buenos hábitos entre los clientes para que los alimentos que se compran en los mercadillos se puedan consumir el mayor tiempo posible fomentando pequeños gestos para reciclar y no desperdiciar nada”.

Las bolsas de tela de la campaña | Ayuntamiento de Alicante

Las bolsas se pueden adquirir comprando en los mercadillos estas próximas semanas, y en el interior se facilitar las compras y los folletos. Entre los consejos prácticos para que los alimentos duren más y evitar desperdicios en casa destacan los siguientes:

1.- Conserva las verduras correctamente: Guarda las verduras en bolsas transpirables o con pequeños orificios, esto evita la humedad excesiva y prolonga su frescura. Truco: coloca una hoja de papel de cocina dentro de la bolsa para absorber la humedad.

2. Separa la fruta según su maduración: La fruta muy madura acelera el deterioro del resto. Mantén las piezas blandas en un recipiente aparte y consume, primero las que estén más avanzadas. Importante: el plátano, la manzana maduran más rápido y afectan al resto.

3. Organiza la nevera por zona: Cada zona del frigorífico tiene una función, las baldas superiores: alimentos ya cocinados, en el centro: lácteos y productos abiertos, en el cajón inferior: verduras y frutas, la puerta: bebidas y productos de consumo rápido. Una buena organización evita olvidos y mejora la conservación.

4. Congela en porciones pequeña: Divide los alimentos en raciones individuales antes de congelar. Así descongelas solo lo necesario y evitas que se estropee el resto. Ideal para: pan, verduras troceadas, guisos, caldos y fruta madura para batidos.

5. Revisa la nevera cada dos días: Dedica un minuto a comprobar qué alimentos están próximos a caducar. Consejo práctico: coloca los producto que deben consumirse antes en la parte frontal para tenerlos siempre a la vista.