La IX Carrera Popular de Papá Noel-La Florida para apoyar el comercio local regresa este sábado 28 de noviembre, con salida desde la Plaza del Padre Ángel de Carcagente, a las 10 horas, y ya cuenta con 370 inscritos. El tradicional evento deportivo de Navidad se organiza por las concejalías de Comercio y Deportes y la asociación de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA), y las inscripciones son gratuitas.

La prueba a la que se puede acudir vestido de Papá Noel tiene dos categorías: la Absoluta de 3.840 metros y tres vueltas, Andarines con una distancia de 1.280 metros con una vuelta y las carreras infantiles.

El itinerario de la carrera | Ayuntamiento de Alicante

En las carreras infantiles pueden participar niños de entre 2 y 15 años, en las categorías: chupetines (2 a 6 años): 100m, benjamines (7 a 8 años) 200m, alevines (9 a 11 años) 400m e infantiles (12 a 15 años) 800m. La asociación ACUA impulsa la carrera con la convocatoria de subvenciones de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, para fomentar y acercar el comercio local recorriendo nuestros barrios de forma saludable, promocionar el deporte y la convivencia, el espíritu navideño entre los ciudadanos y las compras en los comercios locales.

Premios con vales de compra

El cartel de la carrera | Ayuntamiento de Alicante

La carrera popular invita a todos a pasar una mañana en familia y amigos de Navidad. Desde la Asociación de Comerciantes Unidos Alicante se premiará con vales de los comercios del barrio a los ganadores de las distintas categorías para que puedan gastarlos en sus comercios asociados. Desde ACUA agradecen “la buena respuesta, el apoyo y gran acogida que tiene la carrera que da la bienvenida a la Navidad y promociona los comercios del barrio para darlos a conocer en Alicante haciendo deporte y pasando una mañana especial”.

Asimismo, los tres corredores que ganen en la categoría absoluta masculina y femenina recibirán un trofeo conmemorativo aportado por la concejalía de Deportes. Los trescientos primeros tendrán un gorro de Papá Noel de obsequio con el dorsal, y los doscientos primeros inscritos adultos tendrán una camiseta conmemorativa al finalizar la prueba.