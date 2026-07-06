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INECA presenta su nuevo Consejo Asesor en su asamblea ordinaria del 10 de julio

El Instituto de Estudios Económicos de Alicante, INECA ha creado su Consejo Asesor con once altos directivos alicantinos en Madrid para ampliar la influencia y proyección de la provincia de Alicante

El anuario de INECA revela que la economía crece en volumen pero no genera el valor añadido deseado

Redacción

Alicante |

Los miembros del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante
Los miembros del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante | INECA

INECA ha constituido su Consejo Asesor, formado por once profesionales nacidos o muy vinculados con la provincia de Alicante con trayectorias exitosas en el sector financiero, empresarial, mediático e institucional. El órgano nace con un objetivo concreto: ser altavoz de los estudios del Instituto, reforzar la presencia y la proyección de Alicante en los principales centros de decisión, incrementando su capacidad de influencia en favor del desarrollo de la provincia y asesorar a INECA en sus ámbitos de especialización. El Consejo Asesor lo integran Manuel Broseta, Santiago Carbó, Carlos Martínez, Carolina Martínez-Caro, Juan Pedro Moreno, Carlos Núñez, Jorge Ramos, Remedios Ruiz, Francisco Uría, Asunción Valdés y Alfonso Vegara. El presidente de INECA, Alfredo Millá, ha señalado que “este Consejo lo forman once personas con acceso a redes, instituciones y entornos donde los estudios de INECA tienen que estar presentes”

En el ámbito financiero, el Consejo integra a Carolina Martínez-Caro, ex CEO de Julius Baer y consejera independiente de varias cotizadas; Jorge Ramos, responsable de Banca de Inversión de Citigroup en España y Portugal; Remedios Ruiz, ex vicepresidenta ejecutiva de Riesgos Grupo Santander y actual consejera independiente en empresas de diversos sectores; Francisco Uría, Director General del Instituto Español de Banca y Finanzas en CUNEF Universidad y del Centro de Análisis y Estudios en el Instituto Español de Analistas y profesor de Derecho Bancario y de los Mercados de Valores.

El ámbito empresarial y de consultoría está representado por Juan Pedro Moreno, expresidente y CEO de Accenture en España, Portugal e Israel y actual presidente del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid y Manuel Broseta, presidente de Broseta Abogados y de la Fundación Conexus.

En el sector mediático y de comunicación institucional, el Consejo cuenta con Carlos Núñez, consejero delegado de Mediapro y expresidente ejecutivo de Prisa Media; Carlos Martínez, VP Country Manager Spain & Portugal de Paramount; y Asunción Valdés, ex directora de Comunicación de la Casa Real, ex directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

y ex directora del Telediario 1 de RTVE.

El urbanismo y el análisis territorial están representados por el Dr. Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli. Y junto a ellos, Santiago Carbó, Catedrático de Economía en CUNEF Universidad y Director General de Estudios y Proyectos de INECA.

Millá ha explicado que “el diagnóstico es compartido por todos los miembros del Consejo: Alicante tiene falta de visibilidad en España y eso lastra la competitividad, las oportunidades de inversión del capital nacional e internacional en la provincia y, por tanto, el desarrollo económico y social de la Provincia de Alicante”.

Su primera reunión será el día 10 de julio en Elche y Alicante en el marco de la Asamblea Ordinaria de INECA que tendrá lugar en el Centro de Congresos de Elche.

La constitución del Consejo Asesor es la respuesta de INECA a uno de sus retos más claros: que el rigor de sus estudios sobre la economía alicantina no quede circunscrito al territorio. En este contexto, el instituto se ha incorporado recientemente a la Fundación Conexus -cuyopresidente, Manuel Broseta, forma parte también del nuevo Consejo- para dar mayor presencia a los análisis sobre la economía alicantina en Madrid

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