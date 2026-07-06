INECA presenta su nuevo Consejo Asesor en su asamblea ordinaria del 10 de julio

INECA ha constituido su Consejo Asesor, formado por once profesionales nacidos o muy vinculados con la provincia de Alicante con trayectorias exitosas en el sector financiero, empresarial, mediático e institucional. El órgano nace con un objetivo concreto: ser altavoz de los estudios del Instituto, reforzar la presencia y la proyección de Alicante en los principales centros de decisión, incrementando su capacidad de influencia en favor del desarrollo de la provincia y asesorar a INECA en sus ámbitos de especialización. El Consejo Asesor lo integran Manuel Broseta, Santiago Carbó, Carlos Martínez, Carolina Martínez-Caro, Juan Pedro Moreno, Carlos Núñez, Jorge Ramos, Remedios Ruiz, Francisco Uría, Asunción Valdés y Alfonso Vegara. El presidente de INECA, Alfredo Millá, ha señalado que “este Consejo lo forman once personas con acceso a redes, instituciones y entornos donde los estudios de INECA tienen que estar presentes”

En el ámbito financiero, el Consejo integra a Carolina Martínez-Caro, ex CEO de Julius Baer y consejera independiente de varias cotizadas; Jorge Ramos, responsable de Banca de Inversión de Citigroup en España y Portugal; Remedios Ruiz, ex vicepresidenta ejecutiva de Riesgos Grupo Santander y actual consejera independiente en empresas de diversos sectores; Francisco Uría, Director General del Instituto Español de Banca y Finanzas en CUNEF Universidad y del Centro de Análisis y Estudios en el Instituto Español de Analistas y profesor de Derecho Bancario y de los Mercados de Valores.

El ámbito empresarial y de consultoría está representado por Juan Pedro Moreno, expresidente y CEO de Accenture en España, Portugal e Israel y actual presidente del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid y Manuel Broseta, presidente de Broseta Abogados y de la Fundación Conexus.

En el sector mediático y de comunicación institucional, el Consejo cuenta con Carlos Núñez, consejero delegado de Mediapro y expresidente ejecutivo de Prisa Media; Carlos Martínez, VP Country Manager Spain & Portugal de Paramount; y Asunción Valdés, ex directora de Comunicación de la Casa Real, ex directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

y ex directora del Telediario 1 de RTVE.

El urbanismo y el análisis territorial están representados por el Dr. Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli. Y junto a ellos, Santiago Carbó, Catedrático de Economía en CUNEF Universidad y Director General de Estudios y Proyectos de INECA.

Millá ha explicado que “el diagnóstico es compartido por todos los miembros del Consejo: Alicante tiene falta de visibilidad en España y eso lastra la competitividad, las oportunidades de inversión del capital nacional e internacional en la provincia y, por tanto, el desarrollo económico y social de la Provincia de Alicante”.

Su primera reunión será el día 10 de julio en Elche y Alicante en el marco de la Asamblea Ordinaria de INECA que tendrá lugar en el Centro de Congresos de Elche.

La constitución del Consejo Asesor es la respuesta de INECA a uno de sus retos más claros: que el rigor de sus estudios sobre la economía alicantina no quede circunscrito al territorio. En este contexto, el instituto se ha incorporado recientemente a la Fundación Conexus -cuyopresidente, Manuel Broseta, forma parte también del nuevo Consejo- para dar mayor presencia a los análisis sobre la economía alicantina en Madrid