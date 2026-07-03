ESCÁNDALO DE 'LES NAUS'

La oposición vuelve a pedir la dimisión de Barcala porque se sabía en 2024 que la edil de Urbanismo tenía uno de los pisos protegidos

El que fuera concejal de Patrimonio Toni Gallego ha puesto en entredicho de manera indirecta la postura defendida por el alcalde desde estalló el escándalo en enero porque "en 2024 ya se sabía que Rocío Gómez" era una de las beneficiarias

Redacción

Alicante |

Urbanización 'Les Naus' en Alicante
Urbanización 'Les Naus' en Alicante | ondacero.es

En la primera sesión de la Comisión de Investigación en Les Corts Valencianes sobre las adjudicaciones irregulares de los pisos protegidos de Les Naus, el que fuera concejal de Luis Barcala tras los comicios de 2023, Toni Gallego ha puesto en entredicho de manera indirecta la postura defendida por el alcalde desde que se supo todo en enero a través del diario Información.

El economista y CEO en excedencia del Intercity que dejó su acta de concejal en 2025 por el incumplimiento como concejal de hacienda del techo de gasto, asumió la concejalía de Patrimonio en sustitución de Rocío Gómez en 2024.

Fue poco antes de lo que relató ayer en la Comisión de Investigación que; en julio del 24, supo que Gómez, "tenía una vivienda protegida en Les Naus".

Toni Gallego .- Exconcejal de Patrimonio de Alicante

Aquella pregunta en el pleno de julio de 2024 la formuló el portavoz de Compromís, Rafa Mas quien, tras conocer esta declaración de Gallego ha vuelto a exigir la dimisión de Luis Barcala porque, "se ha confirmado lo que todos sabíamos".

Rafa Mas.- Portavoz de Compromís

Por su parte la portavoz del grupo socialista, Ana Barceló ha registrado un escrito para exigir que el alcalde, Luis Barcala, comparezca en una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina lo ocurrido en Les Naus.

Ana Barceló.- Portavoz del PSPV-PSOE
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