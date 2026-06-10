La economía de Alicante crece en volumen pero no se traduce en la creación de riqueza por habitante

El 'Anuario Económico de la Provincia de Alicante', que ha presentado el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), concluye que la provincia crece en volumen, es decir, empleo, población y actividad, pero ese aumento "no se traduce en más riqueza por habitante".

El estudio pone el foco en que la provincia "ha duplicado su PIB en un cuarto de siglo, ha superado los dos millones de habitantes y encadena máximos en empleo, pernoctaciones turísticas y exportaciones y, sin embargo, su renta por habitante se sitúa en el 74,4 por ciento de la media nacional", en el puesto "45" de la clasificación provincial, según ha destacado el presidente de Ineca, Alfredo Millá.

"Crecemos en volumen, pero perdemos protagonismo relativo. Alicante avanza, pero no converge", ha aseverado Millá, quien ha remarcado que "detrás de esa paradoja hay una realidad estructural", ha explicado la entidad en un comunicado.

Esa "distancia entre crecer y converger tiene una raíz estructural", según Ineca, que ha abundado en que "las empresas alicantinas son, en promedio, un 25% más pequeñas que la media nacional, lo que limita su productividad y su capacidad de inversión".

A esa "debilidad de fondo" se suma "un problema más reciente", como es que "el acceso a la primera vivienda se ha endurecido hasta convertirse, por primera vez desde 2008, en un problema social de primer orden, ya que comprar una casa exige hoy nueve años de salario bruto".

En el plano institucional, la provincia "arrastra un déficit inversor acumulado del Estado y la Generalitat de 2.643 millones de euros que frena la mejora de las infraestructuras y, con ella, la capacidad de competir". "No es un dato anecdótico porque condiciona la mejora de las infraestructuras y, con ellas, nuestra capacidad de competir", ha subrayado Millá.

Para el director del área de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, "todos esos síntomas apuntan a una misma causa", que es que hay "un modelo extensivo, intensivo en trabajo, pero no en valor añadido", según ha expresado.

Su análisis se apoya en tres ideas que explican "por qué sumar más recursos ya no basta". La primera reside en "los rendimientos marginales decrecientes". Esto es que "añadir más empresas, turistas o población sin mejorar la estructura genera cuellos de botella en vivienda, infraestructuras y talento, de modo que cada esfuerzo rinde menos".

De ahí, surge la segunda, la escalabilidad territorial: "Un territorio crece de verdad cuando aumenta actividad y bienestar sin que los costes estructurales suban al mismo ritmo, usando mejor lo que ya tiene en lugar de acumular más".

Finalmente, la tercera es "la función de producción", es decir, que "lo decisivo no es solo disponer de trabajo y capital, sino saber conectarlos mediante la innovación, la cooperación y la transferencia de conocimiento". "Los territorios líderes no son los que más recursos tienen, sino los que mejor saben combinarlos", ha agregado Llopis.

Diez retos en cinco años

A partir de ese diagnóstico, el anuario ofrece una respuesta que denomina 'Agenda 2031', que traduce el análisis en "diez retos con indicadores y metas medibles". Nueve son productivos y "atacan directamente los cuellos de botella detectados".

Así, pasan por "reducir la brecha de productividad, hoy con un PIB por empleado en el 86,9% de la media nacional y el objetivo de alcanzar el 90-92%; diversificar el tejido sectorial para depender menos del turismo y la construcción; modernizar la industria a través de las exportaciones, la automatización y el ecodiseño; transformar una agricultura cuya productividad es del 56% de la media nacional pese a sus récords exportadores; avanzar hacia un turismo sostenible, con mayor gasto y menos estacionalidad; facilitar el acceso a la vivienda; mejorar el capital humano, con una tasa de paro que casi duplica la media nacional; reforzar la inclusión financiera; y completar las infraestructuras y la logística, con el Corredor Mediterráneo todavía pendiente".

Por otro lado, "el reto que sostiene a todos los demás es el décimo", la "gobernanza". El estudio la considera "decisiva" porque "sin una arquitectura institucional sólida, ninguno de los otros nueve resulta viable".

Para "reforzarla" propone "presupuestos orientados a resultados, un observatorio provincial, una oficina de captación de fondos, datos abiertos y elevar la inversión pública del 4,6% al 10% de los ingresos", entre otros.

"El futuro de Alicante no depende de cuánto produce, sino de cómo organiza sus recursos, comparte el conocimiento y convierte la cooperación en prosperidad. Sin una arquitectura institucional sólida, ninguno de los otros nueve retos es viable", ha zanjado Llopis.