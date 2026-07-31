MedusApp supera las 700.000 descargas y estrena mapa interactivo para rastrear medusas este verano

MedusApp, la aplicación desarrollada por la Universidad de Alicante en colaboración con la Universitat Politècnica de València, incorpora este verano un nuevo mapa interactivo. Este permite analizar la evolución temporal de los avistamientos de medusas.

Lanzada en 2018 y disponible en seis idiomas, este mes ha superado las 700.000 descargas. La principal novedad es el nuevo mapa web que optimiza la visualización de la ubicación y evolución de las medusas en el tiempo. Además, permite a los usuarios reportar avisos en tiempo real o confirmar si una playa está libre de ellas.

Cada usuario se convierte en colaborador del proyecto, ya que sus avisos generan una base de datos utilizada para estudiar cómo se distribuyen y evolucionan las poblaciones de medusas. Para evitar falsas alarmas, cada avistamiento pasa por un protocolo de validación con un algoritmo de inteligencia artificial supervisado por un comité de expertos. MedusApp incorpora también una guía de primeros auxilios ante picaduras.

A partir de los registros recogidos, los datos señalan un cambio biológico real en la especie dominante en las costas mediterráneas. "De los más de 2.530.741 de ejemplares registrados, la inofensiva medusa 'huevo frito' ha superado oficialmente a la medusa picadora 'clavel' como la especie más reportada en nuestra franja costera", ha indicado César Bordehore, profesor e investigador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la UA.

En 2020, la medusa huevo frito representaba el 12,1% de los avistamientos, mientras que para 2025 su cuota alcanzó el 27,8%, lo que significa que casi una de cada tres medusas registradas pertenecía a esta especie.