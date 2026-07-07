A prisión el conductor que provocó un accidente mortal en Alicante

El hombre que presuntamente provocó el accidente en la N-332 en la provincia de Alicante en el que falleció una persona y otra resultó herida grave ha sido enviado a prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, lesiones y contra la seguridad vial.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras la detención del causante del accidente que tuvo lugar a las 15.12 horas en el punto kilométrico 122 de la citada carretera, según la Dirección General de Tráfico (DGT) y que, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), fue un siniestro entre un coche y una moto que dejó un hombre de 50 años fallecido y un hombre de 46 años y una mujer de 52 trasladados al Hospital de San Juan.

La magistrada de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, que queda investigado en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave y delitos contra la seguridad vial en su modalidad de conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, según el TSJCV.