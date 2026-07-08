VIOLENCIA MACHISTA

Trasladan a la prisión de Fontcalent al autor del doble crimen machista de la Cañada del Fenollar

El arrestado está investigado inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato consumado contra su mujer y una de sus hijas y otro delito de asesinato en grado de tentativa contra otra hija

Un hombre asesina a su mujer y una de sus hijas en la Cañada del Fenollar

Redacción

Alicante |

La entrada a la vivienda de la familia en la partida alicantina de La Cañada del Fenollar
La entrada a la vivienda de la familia en la partida alicantina de La Cañada del Fenollar | EFE

El hombre detenido por matar presuntamente a su mujer y a una de sus hijas y de herir a otra hija en la Cañada del Fenollar ya está en la prisión de Fontcalent. Este martes ha sido trasladado desde el hospital donde estaba ingresado desde que ocurrieron los hechos el jueves pasado a consecuencia de las heridas que él mismo se infringió.

Hospitalizado

Durante este tiempo en el hospital, ha sido arrestado y ha sido interrogado por la jueza de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer Alicante, que se desplazó con la comisión judicial para tomarle declaración hasta el centro sanitario. Allí decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, cosa que se ha cumplido en cuanto ha recibido el alta médica.

El arrestado está investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato consumado y otro delito de asesinato en grado de tentativa, contra su otra hija que, también está hospitalizada por heridas de arma blanca y evoluciona favorablemente.

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