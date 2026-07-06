El plan de Banderas Verdes para reciclar vidrio cuenta con más de 250 locales de hostelería de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante y más de 200 establecimientos hosteleros del municipio participan este verano en la séptima edición del #MovimientoBanderasVerdes de Ecovidrio, el organismo nacional sin ánimo de lucro encargado de la recogida y correcta gestión del vidrio, que busca -un año más-, reconocer el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano, en especial en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos.

Alicante recibió en la campaña de 2024 la bandera verde, un ejercicio en el que batió su récord de toneladas recogidas de vidrio, convirtiéndose en la segunda capital de provincia con mayor crecimiento de toda España en la recogida selectiva de estos envases con 6.726 toneladas y un incremento del 6%.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha recordado que "hemos solicitado la colaboración de los establecimientos de restauración en el sector Horeca en esta temporada alta vacacional para participar en esta campaña que trata de elevar al máximo la recogida de recipientes de vidrio para aumentar el reciclaje y la reutilización para su transformación en nuevos envases u otros productos derivados".

Manuel Sala, gerente de la Comunidad Valenciana de Ecovidrio, ha comentado que "un año más estamos muy orgullosos de poder celebrar una nueva edición del Movimiento Banderas Verdes y de contar de nuevo con la ayuda de hosteleros y municipios como el de Alicante para dar respuesta al notable incremento de generación de residuos que registran las zonas costeras con elevado índice turístico en verano. Gracias al reciclaje de vidrio en el Movimiento Banderas Verdes en la Comunidad Valenciana se recogieron en 2025 14.700 toneladas de envases de vidrio, que evitaron la emisión de cerca de 8.500 toneladas de CO2 a la atmósfera anuales, una cantidad equivalente a la que supondría retirar de la circulación unos 3.900 coches durante un año".

19 kilos por habitante

Cada ciudadano de Alicante depositó 18,7 Kg de envases de vidrio en 2024, el equivalente a unos 64 envases por persona, en los 1.547 contenedores verdes que hay instalados en la ciudad. Una cifra en línea con la media nacional (19,1 Kg/hab o 65 envases por persona). En base a estas cifras, los alicantinos depositaron en los contenedores verdes más de 63.000 envases de vidrio al día y más de 40 envases por minuto.

Por provincias, Alicante registró un crecimiento del 4,1% y lidera la aportación ciudadana a la recogida selectiva de envases de vidrio en la Comunitat Valenciana con 23,3 Kg/hab, seguida de Valencia (14,2 Kg/hab) y Castellón (12,9 Kg/hab).

Banderas Verdes

Alicante compite de nuevo este año con otros 28 municipios de la Comunidad Valenciana con el objetivo de revalidar la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio que ya consiguió por su participación y gestión en 2024.

Cabe recordar que el vidrio es un material 100% reciclable infinitas veces, con una calidad de reciclado que hace del sistema de recogida separada de envases de vidrio el modelo más eficaz, eficiente y sostenible ambientalmente.