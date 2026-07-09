El deterioro del Barrio del Cementerio de Alicante exige una intervención municipal urgente según EU-Podem

El grupo municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante, denuncia la situación de abandono que sufre el barrio del Cementerio, donde vecinos y vecinas conviven con contenedores desbordados, basura acumulada, enseres abandonados, neumáticos, cartones y restos vegetales secos junto a la vía pública.

El portavoz, Manuel Copé ha señalado que “esto no es que un día se haya llenado un contenedor: es que el barrio lleva demasiado tiempo abandonado. Hay basura fuera de los contenedores, restos de poda secos en plena ola de calor, neumáticos tirados y una sensación de dejadez que ningún barrio de Alicante debería soportar”.

Desde Esquerra Unida Podem advierten de que esta situación afecta directamente a la salud, la seguridad y la vida cotidiana de quienes viven en la zona. “El barrio del Cementerio no puede ser un barrio de segunda. Sus vecinos y vecinas pagan impuestos como todo el mundo y tienen derecho a unas calles limpias, cuidadas y dignas”.

Abandono y suciedad en el barrio del Cementerio | EU-Podem A'lacant

El grupo municipal considera especialmente grave la presencia de restos vegetales secos, enseres y basura acumulada en un momento de altas temperaturas. “Aquí hay riesgo de plagas, de malos olores, de incendios y de insalubridad. No estamos hablando de estética urbana, estamos hablando de abandono municipal”, ha añadido Manuel Copé y ha exigido al gobierno de Barcala una actuación inmediata para retirar los residuos, limpiar la zona y revisar la frecuencia del servicio en el barrio. “No vale mandar un camión un día y olvidarse durante meses. Hace falta seguimiento, planificación y control del contrato de limpieza. Alicante no se gobierna solo desde el centro ni desde las zonas de escaparate, aunque estas también dejan mucho que desear,” ha señalado Copé.

Esquerra Unida Podem preguntará al equipo de gobierno qué actuaciones se han realizado en las últimas semanas en el barrio del Cementerio, cuántos avisos vecinales se han recibido, con qué frecuencia se limpian estos puntos y qué medidas se van a tomar para que esta situación no vuelva a repetirse.

“El gobierno de Barcala habla mucho de imagen de ciudad, pero la verdadera imagen de Alicante también está en sus barrios. Y lo que vemos es abandono, suciedad y desigualdad. El barrio del Cementerio necesita soluciones, no excusas”, ha concluido Copé.