Meunier, que dejó plantado al Valencia, explica el porqué ha fichado por el Sunderland

Todo apuntaba a que Thomas Meunier iba a ser futbolista del Valencia. Era una de las prioridades del equipo de Corberán para reforzar su lateral derecho. Pero este pasado martes todo cambió. El futbolista belga, una vez concluido el Mundial con su selección, decidía dejar tirado a los valencianistas y firmar por el Sunderland. Hoy en los medios oficiales del club inglés ha explicado en una entrevista el porqué de este cambio de opinión.

Jugar en Europa, la clave

Meunier ha explicado que uno de los motivos ha sido porque ha conocido la ambición del proyecto del club inglés y otro el hecho de que vayan a disputar competición Europa la próxima temporada. "Sabes, todavía no estoy listo para, para fichar por un club donde no haya nada más por lo que jugar y sea como una especie de club de final de carrera. Necesito competitividad y jugar partidos. Ya sabes, jugar una vez a la semana se hace muy largo. Jugar dos partidos por semana es perfecto. Y el Sunderland cumple con todos los requisitos". afirmaba el lateral belga.

Además manifestaba su deseo de seguir jugando con su selección. "Bélgica lo es todo para mí y quiero seguir jugando para la selección nacional belga. Así que es importante mantener el nivel alto, jugar en un club con un buen nivel, un club competitivo no solo en la competición local sino también en Europa. Si el Sunderland juega en la Europa League es bueno para mí porque tendré más posibilidades de competir también por la selección nacional"