La Generalitat hace balance de su Pla Endavant: 4.000M€ y casi 300 iniciativas

La Generalitat ha activado el 100% de las iniciativas del Pla Endavant en su primer año. Un balance que supone que casi 300 medidas están ya en marcha.

Más de 4.000 millones de euros han sido destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Un presupuesto que ha incluido medidas como la recuperación de toda la red de Metrovalencia, la retirada de residuos o las ayudas a los afectados. El vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, califica como “positivos” los resultados.

El conseller de Infraestructuras ha avanzado un nuevo plan de 56 millones de euros para la renaturalización de los entornos de las cuencas del Túria, Magro, Poyo y Picassent, que permitirá la retirada de cañas. Mientras critica al Gobierno central por no facilitar medidas excepcionales para agilizar la reconstrucción.