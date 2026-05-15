La jueza de la DANA vuelve a denegar la personación de Carlos Mazón en la investigación

La jueza que está instruyendo la investigación judicial de la gestión de la DANA de València ha vuelto a denegar, una vez más, la personación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en dicha causa judicial. La magistrada rechazó este extremo en una primera ocasión; el abogado del expresident de la Generalitat recurrió esa decisión; y, ahora, la jueza de la DANA vuelve a decir que no a la personación de Carlos Mazón.

En su auto, la magistrada argumenta que Carlos Mazón no está imputado en este momento y que, por tanto, el expresident valenciano no precisa tener acceso al conjunto de los documentos que integran la causa. Aceptar esta personación, concluye el auto de la jueza, supondría darle un "acceso anticipado" a la investigación antes de una posible declaración judicial suya, no como imputado pero sí como un testigo más de la gestión de la emergencia del veintinueve de octubre.

Investigación DANA: Fiscalía pide imputación por el audio AEMET-112

La Fiscalía, en otro orden de cosas, pide la imputación del subsecretario de la Conselleria de Justicia cuando Carlos Mazón era todavía el president de la Generalitat. Plantea su imputación en otra causa judicial diferente, la que está llevando a cabo el Juzgado de Llíria y que investiga la filtración de aquel audio de una conversación entre AEMET y el 112 el día de la DANA que acabó publicado de forma manipulada en las redes sociales del propio Mazón.