Mazón recurre el rechazo a su personación en la dana porque le genera "seria indefensión"

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recorrerá la decisión de la jueza de la DANA de denegarle la personación en la causa que investiga la gestión de la catástrofe.

Ha presentado, concretamente, un recurso ante la Audiencia Provincial de València contra esa negativa de la magistrada. El objetivo es conseguir que el expresidente pueda formar parte del procedimiento después de que el Tribunal Superior de Justicia haya descartado indicios delictivos contra Mazón.

De salir el recurso adelante, Mazón formaría parte del procedimiento y podría ejercer su derecho en la defensa. Su abogado considera una "anomalía procesal" que la jueza elevara exposición razonada al Tribunal Superior antes de que acabara la instrucción.

El letrado cree que la instrucción continúa #proyectar sobre el 'expresidente' y, mientras esas actuaciones continúan formando parte del caso y teniendo validez legal, no puede ser excluído, es decir, tiene derecho a presentarse en el proceso y a defenderse.