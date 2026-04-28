La jueza de la DANA citará a Mazón como testigo cuando la Audiencia decida su personación

La jueza de Catarroja ha decidido aplazar la declaración como testigo del expresident de la Generalitat Carlos Mazón. La magistrada esperará a que la Audiencia de Valencia resuelva el recurso de apelación presentado por la defensa de Mazón, que pide personarse en la causa.

La instructora explica que toma esta decisión hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial. Mazón ya tenía una declaración prevista a la espera de la resolución firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha rechazado abrir una investigación contra él, algo que el TSJCV confirmó este martes.

Mientras tanto, la jueza ha acordado comunicar personalmente al expresident que puede aportar de forma voluntaria su listado de llamadas y mensajes, incluidos los WhatsApp, del día de la DANA.

Petición de recusación de la magistrada

Por otra parte, la Audiencia provincial de Valencia ha desestimado el recurso de queja presentado por una acusación particular contra la jueza del juzgado número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, que no admitió a trámite un incidente para recusarla y declarar la nulidad de las actuaciones.

La magistrada acordó en un auto el pasado 2 de marzo no admitir a trámite el incidente de recusación al considerarlo "un fraude procesal" para intentar apartarla de la causa con "toda clase de argumentos burdos e inconexos" y un "memorial de agravios", según un auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La jueza respondía así al escrito del abogado Rubén Gisbert, que pidió su recusación por "falta de imparcialidad y obstrucción", entre otros delitos.