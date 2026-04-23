València contará con las primeras instalaciones municipales para la práctica del pickleball

El Ayuntamiento de València va a construir las primeras instalaciones municipales para la práctica del pickleball, un deporte de raqueta originario de Estados Unidos, mezcla de pádel y tenis, que en los últimos años ha ganado cada vez más adeptos en España. Según ha sabido Onda Cero, el consistorio ha licitado la construcción de cuatro pistas dentro del polideportivo de Quatre Carreres. La actuación responde a una propuesta vecinal aprobada en la consulta ciudadana de los presupuestos participativos ‘DecidimVLC’ del año 2022.

Las pistas de pickeball se construirán en un descampado de casi 700 metros cuadrados del polideportivo de Quatre Carreres que actualmente no tiene ningún uso. La parcela está situada junto al campo de fútbol de hierba artificial existente en estas instalaciones municipales. Las obras han salido a licitación por un importe de 105.000 euros y tendrán un plazo de ejecución previsto de cuatro meses que empezará a contar cuando se formalice el contrato.

En rojo, la parcela donde su ubicarán las pistas | Google Maps

Una disciplina en alza

A pesar de ser un deporte que cada vez practica más gente, actualmente en la ciudad de València solo existen pistas algunos clubes privados yen las pistas polideportivas de la Universitat de València.

El pickleball se originó en una pequeña isla cerca de Seattle, en Estados Unidos. Fue inventado por tres amigos una tarde de verano en la que sus familias estaban aburridas y no encontraban el equipo completo para jugar al bádminton. Para solucionarlo, colocaron más baja la red de bádminton y utilizaron una pelota de plástico y unas palas rudimentarias de madera.