Investigan una posible agresión sexual a una mujer cerca de la playa de Gandia

La Policía Nacional investiga una posible agresión sexual a una mujer de 38 años, extranjera, cerca de la playa de Gandia (Valencia), según han informado fuentes de Jefatura.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes en una calle próxima al arenal.

Sobre las 00.30 horas, una persona llamó a la comisaría local de la Policía Nacional de Gandia para alertar de la posible agresión sexual a una mujer.

Hasta la zona indicada se trasladó una patrulla, que se entrevistó con esta persona y la supuesta víctima, esta última se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La mujer manifestó a los agentes que momentos antes un hombre le había agredido sexualmente en una calle próxima a la playa. Como consecuencia, el Grupo UFAM de Gandia ha abierto una investigación para averiguar los hechos e identificar al posible agresor.