Los precios de la vivienda en el área metropolitana de València superan en algunos casos a los de la capital

La escasez de oferta ha desbordado la ciudad de València y ha trasladado la presión al área metropolitana, donde los precios ya igualan, y en algunos casos superan, los niveles de la capital. En municipios del área metropolitana, como Godella y Burjassot, ya se superan los 4.000 euros/m², lo que refleja que la tensión del mercado se ha extendido. A la subida de precios se une según Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra, la falta de impulso de la vivienda protegida.

Afirma que los municipios en los que se ha elevado el precio cuentan con una buena conexión con la capital, un aspecto que muchas personas buscan a la hora de irse a vivir al área metropolitana. Un zona que reitera cuenta con suelo que debe aprovecharse para nuevas viviendas. Otra de las problemáticas es la del alquiler que reitera tampoco está absorbiendo la demanda.

Incremento donaciones

Una de las consecuencias, de la falta de vivienda y el difícil acceso para los jóvenes, ha sido el incremento de las donaciones de padres a hijos. Éstas se han duplicado desde 2019 pasando de 3.015 a 7.776 en 2025 mientras que las donaciones monetarias se han multiplicado por cuatro. Según Alberto Martínez, director general del Centro Tecnológico del Notariado, el apoyo familiar está siendo muy importante para acceder a una vivienda.

El Ilustre Colegio Notarial de Valencia y el Consejo General del Notariado han presentando un Portal Estadístico a través del que poder conocer los precios reales de la vivienda. Basándose en los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario, esta plataforma digital presenta los precios reales de la vivienda, no los de oferta, y lo hace de una manera visual e interactiva, con acceso gratuito y al alcance de todos.

Cuenta con un mapa interactivo donde se puede llegar a nivel de código postal, e incluso seleccionar un área de interés con una herramienta de dibujo, para obtener información de los principales indicadores sobre la vivienda.