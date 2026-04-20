Colas, algo de "confusión" y "mucha esperanza" en el primer día de regularización presencial en València

El cansancio por las esperas en una cola que algunos empezaban anoche se mezcla con la "confusión" por no saber si cuentan con toda la documentación y la "esperanza" de lograr un trabajo y una vida "más estable". Así ha empezado este lunes en el exterior del Ayuntamiento de València el proceso de regularización extraordinaria presencial para personas migrantes impulsado por el Gobierno.

En torno a 100.000 personas -según cálculos del Consell- podrá acogerse a la medida con cita previa en las oficinas de la Seguridad Social, de Extranjería o Correos.

Algunas personas, como José Humberto, que llegó en octubre desde Ecuador, ha llegado a la cola de madrugada para poder realizar la gestión. Le falta el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos necesarios para acceder a la regularización. "Esperamos tener un buen trabajo, es lo más importante", ha apuntado.

En la misma línea, Gema, de Guatemala: "Solo quiero dejar mi trabajo ilegal de limpiadora y poder cotizar".

Andrés, de 25 años, y Pedro, de 50, ambos de Colombia, se han conocido en la cola. Llegaron a España hace nueve y seis meses respectivamente, y esperan poder empezar una vida "normal". "No podemos mirar al futuro si no podemos vivir tranquilos".

Críticas por el proceso

CCOOPV ha criticado la "improvisación" en la organización respecto a las atenciones en Correos. "No puede ser que la formación a los trabajadores consista en una videollamada y un panfleto", ha destacado Josevi Pascual, delegado de Correos en CCOOPV, al tiempo que ha señalado "fallos" en el proceso y "centralización", al no habilitar toda la red presente en la Comunitat Valenciana.

Fuentes de Correos han afirmado a Onda Cero que todo el personal implicado "cuenta con la formación y capacitación adecuada para desempeñar su labor" y han asegurado que pondrán a disposición "el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas asignadas".