Temperaturas propias de principios de junio desde el domingo en la Comunitat Valenciana

El calor seguirá apretando en la Comunitat Valenciana durante la próxima semana, con temperaturas propias de principios de junio a partir del domingo 19. Este ascenso térmico se notará menos en la costa, donde la brisa suavizará el calor.

Así lo avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, "con las incertidumbres propias de una previsión a largo plazo".

Las temperaturas continuarán subiendo de forma continua en la Comunitat Valenciana. El ascenso se notará más en el interior y en zonas bajas del prelitoral que en el litoral, donde las brisas a partir de mediodía suavizarán las temperaturas.

Por días, los termómetros empezaron a subir el pasado lunes, con una temperatura media de unos 12 grados que ha ido escalando en los últimos días y se mantendrá en ascenso.

Aemet prevé una temperatura media de más de 18 grados para el próximo domingo, que seguirá ascendiendo en los días siguientes hasta superar 21 grados el jueves 23, cuando empezarían a bajar.