Ortí: "Condeno cualquier tipo de violencia, también la que se produjo sobre nosotros"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha manifestado que condena "cualquier tipo de violencia que se produjo anoche, también la que se produjo sobre nosotros", y ha denunciado que la sede de la administración fue "sitiada" y que se ha llevado a cabo una "difusión de datos de carácter personal" de su familia.

Así lo ha señalado, en una rueda de prensa este lunes al inicio de la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana, después de que la primera de las mesas de la jornada con los sindicatos se haya anulado por la ausencia de UGT, CCOO y STEPV y se haya transformado en reunión.

Este domingo, la jornada de negociación y movilización se prolongó hasta pasada la medianoche y se celebró una concentración de docentes en los alrededores de la Conselleria. La Policía Nacional ha iniciado la apertura de un expediente disciplinario a un agente implicado en la agresión a una docente que participaba en la protesta.

Además, representantes de UGT, CCOO y STEPV en la negociación quisieron permanecerían en la sala "a la espera" de que se les diera una respuesta a sus peticiones, aunque finalmente abandonaron las instalaciones tras un requerimiento en el que se les informaba de la posibilidad de incurrir en una falta muy grave con "consecuencias penales".

La consellera de Educación ha lamentado que "esta Conselleria fue sitiada y las personas que estábamos aquí no pudimos salir a la calle". "Hubo difusion de datos de carácter personal de mi familia en WhatsApp, de nuestro domicilio", ha señalado Ortí, en un momento en el que se le ha quebrado la voz visiblemente afectada.

Preguntada por si condena la agresión sufrida por la docente, la titular de Educación ha afirmado que en la Consellleria están "desde el minuto cero siempre abogando por ir tendiendo la mano para que exista dialogo en la escuela" y ha afirmado que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

"No solo condeno cualquier tipo de violencia que se produjo anoche, también la que se produjo sobre nosotros", ha manifestado. Según Ortí, "desde el principio de este procedimiento ha habido violencia contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría".

En esa línea, ha afirmado que "ha habido violencia contra gente que no pensaba como yo, como otros, y por supuesto que absolutamente condenamos todo tipo de violencia".

La consellera ha relatado que la reunión de la mesa extraordinaria del domingo "se desarrolló con total normalidad, como corresponde a una mesa de negociación, también por parte de las organizaciones sindicales, debatiendo, contrastando y recogiendo sus propuestas como siempre se ha hecho", hasta que "el representante de STEPV dijo que los docentes le habían trasladado una prioridad", que era acordar una mayor subida salarial, y por ello querían que se reabriese este acuerdo.

Ortí ha detallado que "se les explicó que el acuerdo se había firmado con otros dos sindicatos y que la subida era muy similar a la de Cataluña". La consellera ha criticado que entonces los sindicatos "amenazaron con quedarse encerrados si no conseguían una propuesta más elevada". "Les explicamos que en esta conselleria somos gente de palabra y que el acuerdo ya estaba firmado", y que era "digno y responsable", y en ese momento "comunicaron que iban a quedarse encerrados" y no salir de la sala, ha explicado.

"El trato por parte de esta Conselleria fue siempre respetuoso al máximo", ha asegurado Ortí, y ha precisado que la Conselleria "les aportó un escrito en el que se les informaba de las situaciones que podían asumir si no abandonaban la conselleria por su propia voluntad". Finalmente salieron del recinco, ha recordado.

La consellera ha defendido que en la administración están "dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta conselleria no se toman bajo presión ni coacción".

Preguntada por si se siente respaldada por el Consell, Ortí ha afirmado que "sí", y respecto a si está satisfecha con su gestión, la consellera ha respondido: "Yo aquí he venido a trabajar por mejorar el sistema público educativo, por los alumnos, es lo que he hecho durante toda mi vida".

"Yo soy una servidora pública desde el año 91 y estoy haciendo sencillamente lo que he hecho siempre, que es trabajar todo lo que puedo para mejorar las cosas", ha añadido.

Por otro lado, durante su comparecencia, la consellera ha denunciado "coacciones" de sindicados a docentes que no secundan la huelga y también se ha referido a quejas de padres y madres por la huelga indefinida y las protestas. Ha comentado el caso de un centro educativo de Polop donde se ha "obligado a todo el alumnado a guardar un minuto de silencio por lo ocurrido ayer a las puertas de Conselleria, posicionando a los niños en un lado del conflicto que no conocen".

Para Carmen Ortí, "eso no es hacer huelga, es trasladar las consecuencias a quien ninguna culpa tiene y además son los más indefensos".

Así, la Conselleria ha informado de que ha habilitado un correo electrónico para que puedan trasladar cualquier queja que consideren: incidenciashuelga_edu@gva.es