Los sindicatos sanitarios denuncian con la "muerte" de la sanidad pública su deterioro

Los sindicatos sanitarios se han concentrado ante la Conselleria en València para visualizar la grave situación que atraviesa la Sanidad pública en la Comunitat Valenciana. Para ello han escenificado su muerte con un funeral simbólico puesto que consideran está siendo desmantelada con las consecuencias que provoca.

Reiteran que en los últimos tres años la sobrecarga de trabajo se ha incrementado ante una ausencia de la planificación agravando el funcionamiento del sistema sanitario tal y como afirma Yolanda Ferrández, de Comisiones Obreras, quien reclama medidas urgentes.

Consideran que se trata de una estrategia política consciente cuyo objetivo es el desmantelamiento progresivo de la Sanidad Pública. Insisten en que la situación ha superado el ámbito estrictamente laboral y afecta a la sostenibilidad de un servicio esencial. Reclaman que se retome el diálogo puesto que insisten las decisiones del conseller, sin negociar con los sindicatos, suponen un gran impacto para los usuarios y el personal sanitario.