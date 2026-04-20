El Ayuntamiento aprueba declaración de Russafa como ZAS seis años después de ordenarlo el TSJCV

El Ayuntamiento de València aprobará definitivamente en su pleno ordinario del próximo 28 de abril la declaración del barrio de Russafa como Zona Acústicamente Saturada (ZAS), con las restricciones a la apertura de nuevos locales de ocio que eso conllevará. El consistorio inició los trámites para declarar ZAS esta zona de la ciudad en 2024, después de que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de julio de 2020 que obligaba al consistorio a adoptar la medida.

La ZAS de Russafa incluye una veintena de calles donde se concentran cerca de 300 locales de ocio y restauración. El ámbito de la declaración está delimitado por las calles Barón de Cortes-Centelles, Sueca-Puerto Rico y Cádiz-Doctor Sumsi.

En toda esta zona ya se recortó hace varios meses como medida previa media hora de jueves a domingo el horario de las terrazas. Cuando entre en vigor la declaración de ZAS esa medida se consolidará y, además, se suspenderá la concesión de licencias para la instalación o ampliación de locales de ocio.

Como es lógico, los hosteleros de Russafa se oponen a estas restricciones y a lo largo de los últimos años han salido a la calle a protestar y alertar de la pérdida de empleo por el cierre de locales que puede causar la declaración de Zona Acústicamente Saturada. Por su parte, desde el gobierno local han reconocido varias que el Ayuntamiento no puede eludir la sentencia que falló a favor de los vecinos del barrio. La de Russafa será la quinta zona ZAS que se declare en la ciudad, después de las del barrio del Carmen y de los entornos de Juan Llorens, la plaza Xùquer y Menéndez Pelayo.

Recorte a las terrazas del Cedro y Honduras

Por otra parte, a partir de este lunes entra en vigor de nuevo el recorte de media hora a los horarios de las terrazas de los locales de hostelería de las plazas del Cedro y Honduras. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el anuncio del Ayuntamiento que aprueba de manera definitiva la medida, una vez resueltas las alegaciones presentadas.

El recorte fue aprobado inicialmente por el gobierno local el verano pasado. Sin embargo, como adelantamos en Onda Cero, en enero el Ayuntamiento tuvo que anularlo debido a un defecto de forma. El gobierno local abrió entonces un nuevo expediente para solventar ese error que culmina ahora.

Por lo tanto, desde ahora los locales de ocio de las plazas del Cedro y Honduras deberán retirar las mesas y las sillas de sus terrazas media hora antes. Es decir, a la una de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos entre los meses de marzo y octubre; y a las doce de la noche entre noviembre y febrero.

El Ayuntamiento de València puso en marcha en febrero las nuevas mediciones de ruido en estas zonas de ocio que ordenó realizar el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana como paso previo a su posible declaración también como ZAS. Las mediciones se desarrollarán en varias fases durante un año y el recorte del horario de las terrazas se mantendrá hasta que se resuelva el expediente.